Ρωσικά ΜΜΕ: Δεύτερο πιθανό κρούσμα πανώλης, έχασε τη ζωή του σε νοσοκομείο καραντίνας στη Σιβηρία

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Νέα ανησυχία προκαλούν στη Ρωσία δημοσιεύματα για δεύτερο θάνατο σε νοσοκομείο της περιοχής Ιρκούτσκ, μετά τον θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε εργαστήριο που μελετά την πανώλη.

Η πληροφορία για τον δεύτερο θάνατο παραμένει μη επιβεβαιωμένη από τις επίσημες αρχές, γράφει η Daily Mail.

Το πρώτο θύμα, η Ντάρια Σιπίλοβα, τεχνικός εργαστηρίου στο Ινστιτούτο Κατά της Πανώλης του Ιρκούτσκ, πέθανε στις 2 Οκτωβρίου σε νοσοκομείο της πόλης Σελέχοβ.

Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, είχε αναφέρει σε γιατρούς ότι στις 25 Σεπτεμβρίου έσπασε κατά λάθος φιαλίδιο που περιείχε ζωντανό βακτήριο της πανώλης.

Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές, οι οποίες υποστηρίζουν ότι δεν σημειώθηκε κανένα ατύχημα με παθογόνους μικροοργανισμούς στο ινστιτούτο, σύμφωνα με το Euronews.

Περίπου 197 άνθρωποι που είχαν έρθει σε επαφή μαζί της τέθηκαν υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ αρκετά νοσοκομεία του Ιρκούτσκ μπήκαν σε καραντίνα τριών εβδομάδων.

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