«Μικρό τίμημα» αν το Ιράν χτυπήσει το Λος Άντζελες - Η δήλωση Τραμπ που άναψε φωτιές στις ΗΠΑ

Θύελλα αντιδράσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε η αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ σε δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις της Καλιφόρνιας, τις οποίες ανέφερε ως πιθανούς στόχους του Ιράν. Κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Γκραντ Άιλαντ της Νεμπράσκα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μια επίθεση εναντίον του Λος Άντζελες ή του Σαν Ντιέγκο θα αποτελούσε «πολύ μικρό τίμημα» για τη διατήρηση της ασφάλειας των ΗΠΑ και του κόσμου. Το πλήθος αντέδρασε με χειροκροτήματα.

Ο Τραμπ μιλούσε αρχικά για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν και ειδικότερα για τις αυξημένες τιμές, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική επιβάρυνση είναι προσωρινή και αποτελεί τίμημα για την ασφάλεια. Στη συνέχεια πέρασε στην επίμαχη αναφορά, λέγοντας: «Μπορούν να καταστρέψουν μια πόλη. Ας καταστρέψουν το Λος Άντζελες, ας καταστρέψουν το Σαν Ντιέγκο. Είναι ένα πολύ μικρό τίμημα». Αμέσως μετά υποστήριξε ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει πολύ σύντομα».

Trump on War/High Prices: It's just artificial. It's a little bit high. It's a small price to pay. They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego… https://t.co/RtOiv5tZBP — Acyn (@Acyn) October 5, 2026

«Παράφρων και επικίνδυνος»

Η δήλωση προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος κατηγόρησε τον Τραμπ για επικίνδυνη ρητορική. «Αφού έστειλε την Εθνοφρουρά και τους Πεζοναύτες για να καταλάβουν την Καλιφόρνια, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει τώρα ότι οι ξένοι εχθροί μας θα πρέπει να “χτυπήσουν” το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο», έγραψε ο Νιούσομ σε ανάρτησή του, προσθέτοντας: «Είναι παράφρων και επικίνδυνος».

Το γραφείο του Νιούσομ επανήλθε στο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι η αναφορά του προέδρου αφορούσε ουσιαστικά μια πιθανή επίθεση σε περισσότερους από 10 εκατομμύρια κατοίκους των δύο πόλεων. «Ο πρόεδρος υποστηρίζει μια επίθεση σε περισσότερους από 10 εκατομμύρια κατοίκους των ΗΠΑ, σε δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τη δήλωση μη φυσιολογική.

«Το Σαν Ντιέγκο δεν είναι παράπλευρη απώλεια»

Στο στόχαστρο βρέθηκε και η αντίδραση των δύο δημάρχων. Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τραμπ «ανεύθυνες απειλές» και υποστήριξε ότι θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της πόλης. «Ο ρόλος ενός προέδρου είναι να προστατεύει τη χώρα, όχι να την απειλεί ενεργά και να ενθαρρύνει επιθέσεις εναντίον Αμερικανών πολιτών», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο, Τοντ Γκλόρια, απέρριψε την ιδέα ότι η πόλη του μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή απώλεια στο πλαίσιο του πολέμου. «Το Σαν Ντιέγκο δεν είναι παράπλευρη απώλεια. Δεν είμαστε αναλώσιμοι. Και δεν είμαστε ποτέ ένα “μικρό τίμημα”», ανέφερε, ζητώντας να μείνει η πόλη έξω από την πολεμική ρητορική. Το Σαν Ντιέγκο είναι η όγδοη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ και φιλοξενεί σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Αμφιβολίες για το τι ακριβώς εννοούσε ο Τραμπ

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο μιας ομιλίας διάρκειας σχεδόν μιάμισης ώρας και προκάλεσαν συζήτηση στις ΗΠΑ για το εάν ο Τραμπ αναφερόταν σε πραγματικό ενδεχόμενο ιρανικής επίθεσης ή χρησιμοποιούσε υπερβολική και προκλητική διατύπωση στο πλαίσιο της ομιλίας του. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει δημόσια ένδειξη ότι η αναφορά του βασίστηκε σε συγκεκριμένη πληροφορία των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Το ζήτημα της στρατιωτικής δυνατότητας του Ιράν αποτελεί ξεχωριστό θέμα. Αμερικανοί αξιωματούχοι Άμυνας έχουν αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν διαθέτει σήμερα τη δυνατότητα να εξαπολύσει άμεση πυραυλική επίθεση εναντίον της ηπειρωτικής επικράτειας των ΗΠΑ. Παράλληλα, έχει καταγραφεί στο παρελθόν ανησυχία στις αμερικανικές αρχές για πιθανές επιθέσεις με drones, χωρίς όμως να έχει παρουσιαστεί δημόσια αξιόπιστη πληροφορία που να τεκμηριώνει συγκεκριμένο σχέδιο επίθεσης στο Λος Άντζελες ή το Σαν Ντιέγκο.

Στο φόντο η προεκλογική μάχη για τις ενδιάμεσες εκλογές

Η επίμαχη τοποθέτηση έγινε λιγότερο από έναν μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Ο Τραμπ βρέθηκε στη Νεμπράσκα στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας, καλώντας τους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες σαν να βρισκόταν και ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο. Η περιοδεία του εντάσσεται σε σειρά προεκλογικών συγκεντρώσεων που πραγματοποιεί ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Τζιμ Ντέσμοντ, που διεκδικεί έδρα στην περιοχή του Σαν Ντιέγκο, αποστασιοποιήθηκε από την τοποθέτηση, υποστηρίζοντας ότι καμία αμερικανική πόλη δεν πρέπει να θεωρείται αναλώσιμη και ότι προτεραιότητα του προέδρου πρέπει να είναι η προστασία των Αμερικανών.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για την κυβερνησία της Καλιφόρνιας, Χαβιέρ Μπεσέρα, υποστήριξε από την πλευρά του ότι περίπου 13 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στις κομητείες του Λος Άντζελες και του Σαν Ντιέγκο, τονίζοντας ότι οι ζωές τους δεν αποτελούν «μικρό τίμημα» ούτε αντικείμενο αστεϊσμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: