Ιστορικό deal στο Χόλιγουντ: Η Warner Bros εξαγόρασε την Paramount για 110 δισ. δολάρια

Ολοκληρώθηκε η τεράστια συμφωνία της Paramount με τη Warner Bros. Η Paramount, που ανήκει στην Skydance του φίλου του Ντόναλντ Τραμπ, Ντείβιντ Έλισον, ολοκληρώνει την εξαγορά έναντι 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώνοντας τις δυνάμεις της με δύο από τα ιστορικότερα στούντιο του Χόλιγουντ.

Η διαπραγμάτευση και η εξασφάλιση της νομικής βιωσιμότητάς της πήρε καιρό καθώς ο Έλισον «άρπαξε» κυριολεκτικά τη Warner από το Netflix. Η συγχώνευση φέρνει κοντά δύο από τα παλαιότερα στούντιο παραγωγής ταινιών στην Αμερική. Έτσι μαζί με το HBO Max, τίτλοι από τον Χάρι Πότερ και μέχρι το «Sinners» και τα «Φιλαράκια» και ακόμη και δίκτυα όπως το CNN σύντομα θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη με την Paramount+, το CBS και κινηματογραφικούς τίτλους όπως το «Top Gun» και το «The Godfather».

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, όχι μόνο για την Skydance αλλά για ολόκληρη τη βιομηχανία μας. Από την αρχή, η φιλοδοξία μας ήταν να ενώσουμε αυτά τα δύο ιστορικά στούντιο και να δημιουργήσουμε έναν ισχυρότερο ανταγωνιστή, με το ταλέντο, τους πόρους και την εμβέλεια για να πούμε σπουδαίες ιστορίες σε κάθε είδος, σε κάθε πλατφόρμα, για κοινό παντού. Τώρα αυτή η φιλοδοξία έγινε πραγματικότητα […] Εστιάζουμε τώρα τώρα στο μέλλον: στην οικοδόμηση μιας εταιρείας που ενδυναμώνει τους δημιουργικούς ανθρώπους, ψυχαγωγεί το κοινό και ανταμείβει τους μετόχους. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο ενθουσιασμένοι», είπε ο Έλισον.

Today, we are Skydance. One team with a shared ambition to entertain, inspire, and inform the world through extraordinary storytelling. https://t.co/hdAJCYt0wm pic.twitter.com/Uoc99Y9srG — Skydance (@Skydance) October 6, 2026

Ο φίλος του Αμερικανού προέδρου πετυχαίνει τον στόχο να συνεχίζει να εδραιώνει την εξουσία του στη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης και έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους μεγιστάνες του Χόλιγουντ. Παρ’ όλα αυτά, έφερε τον Ινόν Κράιζ από την Mattel ως συν-διευθύνοντα σύμβουλο.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο μετά από έναν πολύμηνο «πόλεμο προσφορών» με το Netflix, το οποίο είχε προηγουμένως δεσμευτεί να αγοράσει τα στούντιο και τις δραστηριότητες streaming της Warner Bros., αλλά όχι τα καλωδιακά κανάλια. Ο Έλισον εξασφάλισε τη συμφωνία βελτιώνοντας την τιμή προσφοράς και φέρνοντας τον πατέρα του, Λάρι Έλισον, για να εγγυηθεί προσωπικά τη χρηματοδότηση. Μάλιστα η Paramount κατέβαλε 2,8 δισ. δολάρια στο Netflix εκ μέρους της Warner Bros. για τη διάλυση της συμφωνίας και υποστήριξε ότι θα ήταν σε θέση να ολοκληρώσει γρήγορα τη δική της συμφωνία, υποσχόμενη να καταβάλει στους μετόχους της Warner Bros. 7 εκατ. δολάρια την ημέρα εάν η συμφωνία δεν οριστικοποιούνταν έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Το deal κατάφερε να λάβει γρήγορη έγκριση για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, η διαδικασία καθυστέρησε λόγω δύο αγωγών που κατέθεσαν 12 πολιτείες και (κυρίως) η Ένωση Συγγραφέων Αμερικής (σ.σ. Writers Guild), οι οποίες ανησυχούσαν για την απειλή υψηλότερων τιμών για τους καταναλωτές και λιγότερων θέσεων εργασίας. Χιλιάδες ηθοποιοί, σκηνοθέτες, συγγραφείς και παραγωγοί υπέγραψαν επιστολή διαμαρτυρίας για τη συμφωνία.

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