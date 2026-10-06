Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση θέλει να εξυπηρετεί τα ολιγοπώλια»

Κριτική στην κυβερνητική πολιτική, συνδέοντάς τη με την κατάσταση στην οικονομία και την αγοραστική δύναμη των πολιτών, άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Οpen.

Αφού είπε ότι οι επιστολές του πρωθυπουργού προς την ΕΕ είναι για «εσωτερική κατανάλωση», υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση δεν θέλει να εξυπηρετεί τους πολίτες. Θέλει να εξυπηρετεί τα ολιγοπώλια» και πως «έχει συγκεκριμένες εξαρτήσεις από εκείνους που τη στηρίζουν εδώ και 7 χρόνια». «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όταν στριμώχνεται, αυτά που μέχρι χθες κατήγγειλε έρχεται και τα κάνει σε ένα μικρό βαθμό. Τρανό παράδειγμα, οι 120 δόσεις», σχολίασε.

Επέκρινε ως ελλιπή τη σχετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ρωτώντας «για ποιο λόγο επιμένει στο 5,8% επιτόκιο και για ποιο λόγο δεν διαγράφει τόκους και προσαυξήσεις οι οποίες γεννήθηκαν επί των ημερών της». «Αν δει κανείς τα στοιχεία του ΚΕΑΟ και της φορολογικής διοίκησης, θα αντιληφθεί ότι το 70% των νέων οφειλών του τελευταίου χρόνου είναι τέλη και προσαυξήσεις προηγούμενων οφειλών. Η ίδια η κυβέρνηση τους υπερχρεώνει και δεν διαγράφει τόκους» είπε.

Αφού παρέπεμψε σε δηλώσεις που είχαν κάνει οι Άδωνις Γεωργιάδη, Κυριάκος Πιερρακάκης και Παύλος Μαρινάκης σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις, προτού αναληφθεί η πρωτοβουλία εκ μέρους της κυβέρνησης για 120 δόσεις, σχολίασε ότι «ο κ. Μαρινάκης, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι μετρ της εξαπάτησης. Κάθε μέρα βγαίνει και διαστρεβλώνει ό,τι λένε οι άλλοι και διαστρεβλώνει και ό,τι έχει πει ο ίδιος. Και προσπαθεί συνεχώς να τετραγωνίσει τον κύκλο για να μαζέψει τα ασυμμάζευτα».

Παράλληλα ο κ. Τσουκαλάς καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν εκείνος που «χρέωνε» την κατηγορία περί «ματωμένων πλεονασμάτων» στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, «σήμερα ακολουθεί την ίδια πολιτική». Ερωτηθείς για το αν υπάρχει σύγκλιση θέσεων μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ., απάντησε ότι «ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με τον κ. Τσίπρα. Τώρα αν ο κ. Τσίπρας του σήμερα δεν συμφωνεί με τον κ. Τσίπρα τον προηγούμενο, αυτό δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να θεωρείται ότι ετεροπροσδιορίζεται γιατί ο κ. Τσίπρας κάνει αυτοκριτική». «Εκείνος εγκαινίασε αυτές τις πρακτικές το 2017-2018 και ο πρωθυπουργός το έκανε expand και έγινε πρωταθλητής στα πλεονάσματα», σχολίασε.

Υποστήριξε δε ότι «ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντι δεν έχει καμία πιθανότητα να είναι πρωθυπουργός», αφού «το μόνο κόμμα που έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με την ΝΔ είναι το ΠΑΣΟΚ». Είπε ότι «στις εκλογές θα έχουμε μία σύγκρουση δύο κοινωνικών συμμαχιών. Ελίτ, ολιγοπώλια και Νέα Δημοκρατία και μικρομεσαίοι, κόσμος της εργασίας, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, αγρότες, νέοι, δανειολήπτες και ΠΑΣΟΚ».

Στο πλαίσιο των μετεκλογικών συνεργασιών, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «με την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα έχουμε μεγάλες διαφωνίες στα θέματα των κόκκινων δανείων, για παράδειγμα. Για εμάς το ιδιωτικό χρέος είναι κομβικό ζήτημα. Για εμάς το θέμα του να φέρουμε τον 13ο μισθό είναι κομβικής σημασίας. Άρα στα ζητήματα κοινωνικού κράτους φαίνεται να έχουμε πολύ σημαντικές διαφορές με τον κ. Τσίπρα - όπως και με τη Νέα Δημοκρατία». Πρόσθεσε ότι αντίθετα φαίνεται σε κάποια πράγματα, όπως είναι οι συντάξεις, τα δάνεια και την δημοσιονομική λογική να συμφωνεί η ΕΛ.Α.Σ. με τη Νέα Δημοκρατία. Επανέλαβε ότι η συνεργασία με τη ΝΔ αποκλείεται και τόνισε ότι ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ «για να μπορούμε να υποχρεώσουμε και άλλες δυνάμεις να μεταβάλουν απόψεις».

Ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το πρώτο κόμμα είναι εκείνο που δίνει τον τόνο και πως η χώρα ή θα έχει δεξιά κυβέρνηση «γιατί υπάρχουν συνδυασμοί για να υπάρξει αυτό, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, ή θα έχει κυβέρνηση προοδευτική, αν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ». Ο κ. Τσουκαλάς εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να είναι τρίτο κόμμα στις εκλογές και τόνισε ότι: «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο ή δεύτερο κόμμα. Ήδη φαίνεται και αυτή είναι στην ουσία η τάση η οποία υπάρχει. Το βασικό είναι να μην αποτύχει η χώρα. Αν παραμείνει η ΝΔ θα έχει αποτύχει η χώρα». Σημείωσε επίσης ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει πρόεδρο μακράς πνοής, έχει ηγέτη που έχει αξιοπιστία και σχέδιο, και είναι εκείνος ο οποίος έχει καταφέρει να έχουμε σήμερα ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και κοινωνικών αλλαγών».

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