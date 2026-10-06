Κρήτη: Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Οροπέδιο Λασιθίου - Στο επίκεντρο οι αποζημιώσεις και οι υποδομές

Την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των ζημιών και ουσιαστικής στήριξης των κατοίκων και των παραγωγών έφερε στο προσκήνιο η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στο Οροπέδιο Λασιθίου, λίγες ημέρες μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στην περιοχή.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής βρέθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο, συνομίλησε με κατοίκους και παραγωγούς και συναντήθηκε με τον δήμαρχο Γιώργο Αθανασάκη και αντιδημάρχους. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις ζημιές που έχουν καταγραφεί, στις αποζημιώσεις που χρειάζονται οι πληγέντες, αλλά και στα έργα που απαιτούνται για την αποκατάσταση και ενίσχυση των υποδομών.

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Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην προστασία της περιοχής από αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον, με την ανάγκη για παρεμβάσεις στις υποδομές και καλύτερη θωράκιση των οικισμών και των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

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Στον Μυλοπόταμο ο Ευάγγελος Αποστολάκης

Παράλληλα, στον Δήμο Μυλοποτάμου βρέθηκε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο συμμετείχε ο ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη παρουσία του στην Κρήτη μαζί με στελέχη του κόμματος.

Στην περιοδεία συμμετείχαν επίσης ο βουλευτής Ρεθύμνου Μανώλης Χνάρης, ο βουλευτής Επικρατείας Δημήτρης Μάντζος, ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Γιάννης Βαρδακαστάνης και η Μαρία Δαφέρμου, καθώς και στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης.

Το κλιμάκιο ενημερώθηκε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις επιπτώσεις στις βασικές υποδομές και τα προβλήματα. Στόχος της επίσκεψης ήταν η καταγραφή των αναγκών και η ανάδειξη των ζητημάτων που απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις.

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