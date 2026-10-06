Μαρινάκης στο Ράδιο Κρήτη: Δημοσιονομικές "κόκκινες γραμμές" - Σαφή μηνύματα για τις εσωκομματικές απουσίες

Ξεκάθαρα μηνύματα για την οικονομική πολιτική, τη διαχείριση της κρατικής αρωγής, αλλά και τις εσωκομματικές ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ράδιο Κρήτη.

Κρατική αρωγή για πλημμυροπαθείς της Κρήτης: 3 άξονες και παραδοχή λαθών



Μιλώντας στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη και αναφερόμενος στις πλημμύρες στην Κρήτη και τις μεγάλες φυσικές καταστροφές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το κράτος κλήθηκε να διαχειριστεί πρωτοφανή φαινόμενα.



Προχώρησε σε μια ασυνήθιστη παραδοχή λαθών, αστοχιών και καθυστερήσεων που σημειώθηκαν στο παρελθόν.



Ωστόσο τόνισε ότι η δομή της κρατικής αρωγής για τους πλημμυροπαθείς της Κρήτης θα κινηθεί γρήγορα πάνω σε τρεις βασικούς άξονες:



1. Κτίρια και κατοικίες (άμεση αποκατάσταση και αποζημιώσεις πληγέντων)



2. Επιχειρήσεις (στήριξη της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας)



3. Υποδομές (ανακατασκευή δικτύων και αντιπλημμυρικά έργα)

Δημοσιονομικό "στοπ" σε μειώσεις ΦΠΑ και ΕΦΚ



Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο κ. Μαρινάκης αναφορικά με τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για μειώσεις στους έμμεσους φόρους. Απέφυγε να αφήσει οποιοδήποτε παράθυρο για μείωση του ΦΠΑ ή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα δημοσιονομικά όρια της χώρας.



«Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να μπούμε ξανά σε καθεστώς επιτήρησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικονομικής πειθαρχίας.



Παράλληλα, εξαπέλυσε βέλη προς το ΠΑΣΟΚ και την ευρύτερη αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «ανέξοδες υποσχέσεις και έντονο λαϊκισμό».

Εσωκομματικά: "Μην τους βάζουμε όλους σ' ένα τσουβάλι"



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτησή του για την ηχηρή απουσία πρώην προέδρων και πρωθυπουργών από την πρόσφατη επετειακή εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μαρινάκης ζήτησε να αποφεύγονται οι ισοπεδωτικές γενικεύσεις.



Για τον Αντώνη Σαμαρά υπενθύμισε ουσιαστικά ότι βρίσκεται εκτός του κόμματος καθώς έχει διαγραφεί.



Για τον Κώστα Καραμανλή είπε πως κράτησε σαφείς αποστάσεις, τονίζοντας με νόημα ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δεν πλήγωσε ποτέ τη Νέα Δημοκρατία», ενώ δικαιολόγησε πλήρως την απουσία του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, αποδίδοντάς την αποκλειστικά σε αντικειμενικές, τρέχουσες κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις στο Ευρωκοινοβούλιο.







Η γεωπολιτική σημασία της επίσκεψης Ρούμπιο



Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε τις διεθνείς εξελίξεις, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου Μάρκο Ρούμπιο ως μια κίνηση «υψηλού συμβολισμού».

Όπως εξήγησε, η παρουσία του πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη και ρευστή γεωπολιτική συγκυρία, επιβεβαιώνοντας τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.

Aκούστε ολόκληρη τη συνέντευξη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Η βαριά ατζέντα και η κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία της επίσκεψης

Μανώλης Κεφαλογιάννης: Απαράδεκτες δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Σκόπια

Ανδρουλάκης: "Πάμε στις εκλογές για να φύγει η Ν.Δ.» – Αιχμές για «κόμματα one man show"