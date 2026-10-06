Μανώλης Κεφαλογιάννης: Απαράδεκτες δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Σκόπια

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με αφορμή της απαράδεκτες δηλώσεις που πραγματοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στα Σκόπια κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την Επιτροπή. Συγκεκριμένα η πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε: «Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία, με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν μόνο να εμπλουτίσουν την Ένωσή μας.»

Μία απαράδεκτη δήλωση που ουδεμία σχέση έχει με την Ιστορία και τον Πολιτισμό.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Στην πρόσφατη επίσκεψή της στα Σκόπια η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ομιλία της, μεταξύ άλλων, δήλωσε:

«Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία, με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν μόνο να εμπλουτίσουν την Ένωσή μας.»

Η πρόεδρος με τη συγκεκριμένη φράση υπέπεσε σε δύο ατοπήματα. Ένα ιστορικό και ένα πολιτισμικό. Θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ο μακεδονικός πολιτισμός του Μεγάλου Αλεξάνδρου ουδεμία σχέση έχει με το σημερινό κράτος της περιοχής και τους κατοίκους του. Το κράτος αυτό ήταν προιόν το 1932 της Κομιντέρν που έθεσε για πρώτη φορά το ζήτημα της αναγνώρισης ενός χωριστού «μακεδονικού έθνους». Ενώ οι σημερινοί κάτοικοι των Σκοπίων, Σλάβοι στην καταγωγή, ήρθαν στην περιοχή της Βαλκανικής τον 5ο και 6ο μ.Χ. αιώνα.

Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας βασιλιάς του αρχαίου ελληνικού βασιλείου της Μακεδονίας. Διαδέχθηκε τον πατέρα του, τον Φίλιππο Β ́, στον θρόνο το 336 π. Χ. σε ηλικία 20 ετών. Μέχρι την ηλικία των 30 ετών, είχε δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες στην Ιστορία και θεωρήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους στρατηλάτες.

Ενώ η «μακεδονική» γλώσσα είναι ιδίωμα της βουλγαρικής γλώσσας.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Τι θέση λαμβάνει στις αναφορές της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;»

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