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GOSSIP - LIFESTYLE

Όσκαρ 2027: Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν μπαίνει από νωρίς στο επίκεντρο

οδ
clock 18:00 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η μεγάλη κινηματογραφική βραδιά μπορεί να βρίσκεται ακόμη αρκετούς μήνες μακριά, όμως οι συζητήσεις για ταΌσκαρ του 2027 έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ανάμεσα στις παραγωγές που συγκεντρώνουν από νωρίς το ενδιαφέρον βρίσκεται η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Η ταινία έχει ήδη καταγράψει εντυπωσιακή εμπορική πορεία, ξεπερνώντας το 1,6 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office, γεγονός που την έχει φέρει στο επίκεντρο των πρώτων συζητήσεων γύρω από την κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας.

Ιδιαίτερη προσοχή συγκεντρώνουν και οι ερμηνείες του καστ. Ο Ματ Ντέιμον, η Αν Χάθαγουεϊ και η Σαμάνθα Μόρτον βρίσκονται ανάμεσα στα ονόματα που συζητούνται για πιθανές διακρίσεις, καθώς η ταινία του Νόλαν διαθέτει ένα ιδιαίτερα ισχυρό καστ.

Στο προσκήνιο βρίσκεται και το «Project Hail Mary», γνωστό στα ελληνικά ως «Αποστολή Χαίρε Μαρία», το οποίο επίσης έχει αρχίσει να συζητείται έντονα ως πιθανή υποψηφιότητα στην κορυφαία κατηγορία.

Την ίδια ώρα, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Κόλμαν Ντομίνγκο για την ταινία «Michael». Ο ηθοποιός υποδύεται τον Τζο Τζάκσον και το όνομά του έχει αρχίσει να ακούγεται στις πρώτες εκτιμήσεις για την κατηγορία του Β' Ανδρικού Ρόλου.

Φυσικά, είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Η οσκαρική περίοδος μόλις ξεκινά και μέχρι την ανακοίνωση των τελικών υποψηφιοτήτων μεσολαβούν αρκετοί μήνες, νέες πρεμιέρες και πολλές ακόμη κινηματογραφικές συζητήσεις. Προς το παρόν, πάντως, η «Οδύσσεια» έχει καταφέρει να τραβήξει από νωρίς πάνω της τα βλέμματα.

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