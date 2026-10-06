Ανδρουλάκης από Οροπέδιο Λασιθίου: «Το κράτος πρέπει να δράσει γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο»

Να παραμερίσει τη γραφειοκρατία και να προχωρήσει άμεσα στην αποζημίωση των πληγέντων από την κακοκαιρία κάλεσε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την επίσκεψή του την Τρίτη (06.10.2026) στις πληγείσες περιοχές του Οροπεδίου Λασιθίου, προειδοποιώντας ότι η καταστροφή δεν πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω ερήμωση της περιοχής.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε συγκεκριμένο πλαίσιο άμεσων παρεμβάσεων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε ταχεία καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις σε κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες, πάγωμα των οφειλών προς το Δημόσιο και χρηματοδότηση δήμου και Περιφέρειας για την αποκατάσταση των υποδομών.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και του Δήμου Μυλοποτάμου, που έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή μετά τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετά την επίσκεψή του.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε από τον κρατικό μηχανισμό να κινηθεί χωρίς τις καθυστερήσεις που συχνά συνοδεύουν τις διαδικασίες αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές. «Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο» , τόνισε.

Ανδρουλάκης: «Άμεση καταγραφή, ταχεία αποζημίωση και πάγωμα οφειλών»

Περιγράφοντας τις παρεμβάσεις που, όπως είπε, πρέπει να γίνουν χωρίς καθυστέρηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε «άμεση καταγραφή των ζημιών, ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες, πάγωμα των οφειλών προς το Δημόσιο και χρηματοδότηση του δήμου και της Περιφέρειας».

Στόχος, όπως επισήμανε, πρέπει να είναι η γρήγορη αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και η ουσιαστική στήριξη της τοπικής παραγωγής.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους κτηνοτρόφους που έχουν υποστεί απώλειες, ζητώντας να υπάρξει οργανωμένο σχέδιο για την επόμενη ημέρα. «Πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση», υπογράμμισε.

«Να μην επιδεινωθεί η δημογραφική συρρίκνωση»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέδεσε, παράλληλα, τις συνέπειες της καταστροφής με το ήδη οξύ δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Οροπέδιο Λασιθίου, προειδοποιώντας ότι χωρίς άμεση κρατική παρέμβαση υπάρχει κίνδυνος να ενταθεί η εγκατάλειψη της περιοχής.

«Το κράτος οφείλει να σκεφτεί ότι εδώ, στο Οροπέδιο Λασιθίου, υπάρχουν ήδη τεράστια δημογραφικά προβλήματα», ανέφερε. Όπως σημείωσε, «ελάχιστοι νέοι έχουν μείνει στον τόπο τους για να κάνουν οικογένειες και να συνεχίσουν τις εργασίες των πατεράδων και των παππούδων τους σε αυτόν εδώ τον κάμπο».

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Για τον λόγο αυτό, ζήτησε οι παρεμβάσεις της Πολιτείας να είναι άμεσες, ώστε οι ζημιές από την κακοκαιρία να μη λειτουργήσουν ως ακόμη ένας παράγοντας που θα ωθήσει κατοίκους να εγκαταλείψουν τον τόπο τους.

«Πρέπει να τους στηρίξουμε, γι’ αυτό πρέπει άμεσα η Πολιτεία να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας: «Δεν πρέπει η τελευταία καταστροφή να επιδεινώσει περαιτέρω τη δημογραφική συρρίκνωση του Δήμου Οροπεδίου».

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