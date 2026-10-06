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ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Στη φυλακή ο 32χρονος για το αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας

αιματηρή επίθεση στο Λαύριο
clock 17:56 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος κατηγορούμενος για το βάναυσο αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του και του συντρόφου της, ξημερώματα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου στο Λαύριο.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη κατά συρροή, καθώς και για τα πλημμελήματα για παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων. Σύμφωνα με τη δικογραφία ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι όπου μένει η πρώην σύντροφος του με τα παιδιά τους και τον σύντροφό της, σπάζοντας την τζαμαρία με βαριοπούλα. Επιτέθηκε άγρια στο ζευγάρι με μαχαίρι καταφέρνοντας και στους δύο πολλαπλά πλήγματα.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στον ανακριτή ότι πάσχει από κατάθλιψη. Ισχυρίστηκε επίσης ότι πριν εισβάλει στο σπίτι όπου μένει η πρώην σύντροφος του με τα παιδιά τους και τον νυν σύντροφο της, είχε καταναλώσει χάπια και αλκοόλ. Όπως φέρεται να είπε στον δικαστικό λειτουργό δεν πήγε στο σπίτι με πρόθεση να επιτεθεί στο ζευγάρι.

Ο κατηγορούμενος φαίνεται επίσης να είπε: «Πριν από περίπου έναν χρόνο με έδιωξαν από το σπίτι που είχα φτιάξει με δικά μου χρήματα. Ένιωσα προδομένος. Έβλεπα πολύ καιρό να μένει άλλος άντρας στο σπίτι μου, μαζί με τα παιδιά μου και να κοιμάται στο κρεβάτι μου».

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