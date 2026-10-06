«Μαζεύτηκαν περίπου εφτά νεαροί στο υπόγειο της πολυκατοικίας, έγινε κάποια συμπλοκή κι έπεσαν δύο πυροβολισμοί» ανέφερε μεταξύ άλλων ένοικος της πολυκατοικίας στο Παγκράτι, όπου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/10) περιστατικό με πυροβολισμούς, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών νεαρών, ηλικίας 18, 19 και 20 ετών.







Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 00:50, σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Βασιλείου Λάσκου 28, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ ατόμων.

Παγκράτι: "Μαζεύτηκαν εφτά νεαροί στο υπόγειο, πέσανε δύο πυροβολισμοί κι άρχισαν να τρέχουν"

Όπως αναφέρει ένοικος του κτιρίου στο Παγκράτι, αποτυπώνοντας όσα έγιναν στην πολυκατοικία τους: «Μαζεύτηκαν περίπου εφτά νεαροί στο υπόγειο της πολυκατοικίας, έγινε κάποια συμπλοκή κι έπεσαν δύο πυροβολισμοί. Οι τέσσερις διέφυγαν και τους τρεις τους συνέλαβαν οι αστυνομικοί».







Ο ίδιος επισημαίνει ότι αμέσως μετά το επεισόδιο η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ ήταν μεγάλη, με περίπου 15 αστυνομικούς και επτά μηχανές να φτάνουν στο σημείο. «Έψαχναν τους κάλυκες και το όπλο. Βρήκαν δύο κάλυκες στο υπόγειο και το όπλο μάλλον σε έναν κάδο, απ' ό,τι έχω ακούσει», σημειώνει, ξεκαθαρίζοντας πως τα εμπλεκόμενα άτομα δεν ήταν ένοικοι της πολυκατοικίας ούτε είχαν κάποια σχέση με τη γειτονιά.







​Την αναστάτωση που επικράτησε στην περιοχή επιβεβαιώνει και ένοικος της διπλανής πολυκατοικίας. Όπως είπε: «Ακούστηκαν πυροβολισμοί, φασαρία, μηχανές και αστυνομία. Γύρω στη μία τη νύχτα, ακούγοντας τον θόρυβο, νομίζαμε αρχικά ότι ήταν οι έμποροι της λαϊκής που έφταναν από νωρίς, αλλά γρήγορα καταλάβαμε τι είχε συμβεί».

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