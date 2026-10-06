Δίκη για Τέμπη: «Εκείνο το βράδυ γκρεμίστηκαν όλα» – Με τη φωτογραφία της κόρης του κατέθεσε ο Ηλ. Παπαγγελής

Αύριο Τετάρτη συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα κατέθεσε μόνο ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή ο οποίος αφού ολοκλήρωσε την κατάθεση του και μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης απαντούσε σε ερωτήσεις των συνηγόρων του, της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Νίκου Κωνσταντόπουλου.

Στο πλαίσιο των ερωτήσεων ο κ. Παπαγγελής ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Σε ερώτηση σχετικά με την εμπειρία του από την κύρια ανάκριση απάντησε πως αυτό που ζητούσε συνεχώς από τον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη ήταν να "ανοιχτούν τα τηλέφωνα". Προσέθεσε πως «κάποια πρόσωπα δεν αγγιχτηκαν» εκφράζοντας παράλληλα το παράπονο του για το γεγονός πως δεν κλήθηκαν να καταθέσουν στον ανακριτή οι εκπρόσωποι των εταιρειών TOMH-ALSTOM για την σύμβαση 717.

Στη συνέχεια η κα Κωνσταντοπούλου ρώτησε τον κ. Παπαγγελή αν έμαθε "γιατί πραγματικά" παραιτήθηκε λίγες ώρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα ο τότε υπουργός Μεταφορών, Κώστας Αχιλλέας Καραμανλής.

«Την βρίσκω εκτός θέματος την ερώτηση για την παραίτηση του κ. Καραμανλή. Δεν είναι αντικείμενο αυτής της δίκης γιατί "πραγματικά" παραιτήθηκε ο κ. Καραμανλής» ήταν η αντίδραση της προέδρου με την κα Κωνσταντοπούλου να απαντά πως είναι μια ερώτηση «άμεσα συναρτώμενη με τη δίκη και τη συγκάλυψη» προσφεύγοντας στη συνέχεια στο δικαστήριο. Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί η προσφυγή με το δικαστήριο να συντάσσεται με την εισαγγελική πρόταση.

Ο κ. Παπαγγελής αναφέρθηκε επίσης σε ένα οστό που βρήκε η κόρη του το 2026 στο σημείο της σύγκρουσης το οποίο όπως είπε δεν το έστειλε για εξέταση. Η εισαγγελέας επισήμανε πως μπορεί να υποβληθεί σχετικό αίτημα για την εξέταση του με την κα Κωνσταντοπούλου να αναφέρει πως προτίθεται να το κάνει στην αυριανή συνεδρίαση. Να σημειωθεί πως πριν την έναρξη της κατάθεσης του κ. Παπαγγελή, ο κ. Κωνσταντόπουλος κατέθεσε στο δικαστήριο το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων μη πολιτικών προσώπων στο Ειδικό Δικαστήριο για τις παρεμβάσεις στο χώρο της σύγκρουσης.

Επίσης με την έναρξη της συνεδρίασης υποβλήθηκε αίτημα από συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας για να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα ο Θωμάς Καλβουρτζής, θείος του Άγγελου Τηλκερίδη ενός εκ των 57 θυμάτων των Τεμπών. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να καταθέσει την ερχόμενη εβδομάδα και επιφυλάχθηκε να εξετάσει το αίτημα ξανά αφού ολοκληρωθούν οι καταθέσεις των μαρτύρων που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

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