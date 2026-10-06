Δήμος Χερσονήσου: Σε πλήρη εξέλιξη ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας

Ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, υπό τον Δήμαρχο Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη, με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών και τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων μετά τις καταστροφικές καταιγίδες των προηγούμενων ημερών.



Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των ευρείας κλίμακας συσκέψεων που έλαβαν χώρα στην Περιφέρεια Κρήτης παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου, κατά τις οποίες τέθηκε ως βασική προτεραιότητα η καταγραφή των ζημιών, η επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης και η στήριξη των πληγεισών περιοχών. Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Σπύρος Κατσαμποξάκης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Δημήτρης Μπάτσης, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, εκπρόσωποι των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και εκπρόσωποι της ΔΕΥΑ Χερσονήσου.



Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε η εικόνα που έχει διαμορφωθεί σε ολόκληρο το Δήμο, ενώ έγινε αναλυτική αποτίμηση των προβλημάτων που έχουν ήδη καταγραφεί από τα αρμόδια συνεργεία. Δόθηκαν παράλληλα, οι απαραίτητες κατευθύνσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών, αποσαφηνίστηκαν οι επόμενες ενέργειες και προτεραιοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται στο άμεσο χρονικό διάστημα.



Υπό τις οδηγίες του Δημάρχου Ζαχαρία Δοξαστάκη, δόθηκε η εντολή να προγραμματιστούν και να δρομολογηθούν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για την κήρυξη του Δήμου Χερσονήσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο σύνολό του, ώστε να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα εργαλεία και οι αναγκαίοι πόροι για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών. Από τις μέχρι τώρα αυτοψίες και καταγραφές προκύπτει πλήθος προβλημάτων σε αγροτική οδοποιία, σε τοιχία και έργα αντιστήριξης, σε ασφαλτοστρώσεις, καθώς και εκτεταμένες διαβρώσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου. Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι επιτόπιοι έλεγχοι και η συλλογή στοιχείων, προκειμένου να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα του εύρους των καταστροφών και να τεκμηριωθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.



«Οι πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών άφησαν πίσω τους σοβαρές ζημιές σε υποδομές, αγροτικό δίκτυο και κοινόχρηστους χώρους σε πολλές περιοχές του Δήμου μας» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:



«Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήσαμε το σύνολο του μηχανισμού του Δήμου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα επείγοντα περιστατικά και να ξεκινήσει η πλήρης καταγραφή των ζημιών. Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε κάθε αναγκαία διαδικασία, να εξασφαλίσουμε τη συνδρομή της Πολιτείας και να προχωρήσουμε χωρίς καθυστερήσεις στα έργα και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Η προστασία των πολιτών, η αποκατάσταση των υποδομών και η στήριξη των πληγεισών περιοχών αποτελούν για εμάς απόλυτη προτεραιότητα. Θα συνεχίσουμε με υπευθυνότητα, σχέδιο και διαρκή παρουσία στο πεδίο μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων που προκάλεσε η θεομηνία».

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