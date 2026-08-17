Κρήτη: Τον βρήκαν νεκρό μέσα στο σπίτι του

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Τραγωδία σημειώθηκε στον Καβρό Χανίων, όπου ένας 53χρονος άνδρας, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του.

Τον άνδρα βρήκε συγγενικό του πρόσωπο χτες (16/8), το οποίο αντιλήφθηκε άμεσα την κατάστασή του και κάλεσε το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά την κινητοποίηση, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του 53χρονου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

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