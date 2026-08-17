Κρήτη: Τον βρήκαν νεκρό μέσα στο σπίτι του

Τραγωδία σημειώθηκε στον Καβρό Χανίων, όπου ένας 53χρονος άνδρας, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του.
Τον άνδρα βρήκε συγγενικό του πρόσωπο χτες (16/8), το οποίο αντιλήφθηκε άμεσα την κατάστασή του και κάλεσε το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά την κινητοποίηση, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του 53χρονου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.
Φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.
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