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GOSSIP - LIFESTYLE

Δημητρίου: Γιόρτασε τα 72α γενέθλιά της με φόντο την Ακρόπολη

αντζελα
clock 10:00 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Άντζελα Δημητρίου γιόρτασε τα 72α γενέθλιά της με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη. H τραγουδίστρια  έσβησε τα κεράκια της μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, έχοντας δίπλα της αγαπημένα της πρόσωπα.

Μάλιστα μοιράστηκε τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, αναρτώντας στιγμές από τη βραδιά στα social media.

«Ένα μεγάλο, ολόψυχο ευχαριστώ σε όλους σας για τις υπέροχες ευχές που μου στείλατε για τα γενέθλιά μου! Η αγάπη, η σκέψη και τα όμορφα λόγια σας με συγκίνησαν πραγματικά και έκαναν τη μέρα μου ακόμη πιο ξεχωριστή. Και φυσικά, ένα τεράστιο ευχαριστώ στους αγαπημένους μου φίλους για την υπέροχη έκπληξη που μου ετοίμασαν! Δεν το περίμενα καθόλου και η χαρά και η συγκίνησή μου ήταν απερίγραπτες! Μου χαρίσατε μια στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα! Να είστε όλοι καλά, με υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές στη ζωή σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου!» έγραψε χαρακτηριστικά.

A post shared by Angela Dimitriou (@angeladimitriou_official)

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