Κρήτη: Έβαλε φωτιά να κάψει κλαδιά με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

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Με το θερμόμετρο στα ύψη και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς να βρίσκεται την Κυριακή 16 Αυγούστου σε πολύ υψηλό επίπεδο, κατηγορίας 4, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην επιβολή διοικητικού προστίμου 3.000 ευρώ σε αλλοδαπό στο Ρέθυμνο.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ρεθύμνου, καθώς διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούσε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Η παράβαση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων συνθηκών επικινδυνότητας που επικρατούσαν την ίδια ημέρα στην Κρήτη.

Ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς είχε ανέβει στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο, γεγονός που απαιτούσε αυξημένη προσοχή και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας.

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