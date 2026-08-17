ΔΕΥ.17 Αυγ 2026 10:56
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Χερσόνησος: 38χρονη Γερμανίδα βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο – Την εντόπισε ο σύζυγός της

ασθενοφορο εκαβ
clock 09:40 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μια 38χρονη Γερμανίδα βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο Ηρακλείου, όπου διέμενε μαζί με τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη γυναίκα εντόπισε νεκρή ο ίδιος ο σύζυγός της μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός της και η νεκροψία νεκροτομή θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Διαβάστε επίσης 

Χερσόνησος: Πήγε να μπει στο λεωφορείο, έπεσε με το κεφάλι και έχασε τη ζωή της...

Ανώπολη: Κλιμακώνουν τις αντιδράσεις για την "χωματερή εταιρίας" - Κινητοποίηση στην Αρχιεπισκοπή

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

γερμανιδα Ξενοδοχείο Χερσόνησος Νεκρή
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis