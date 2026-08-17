Χερσόνησος: 38χρονη Γερμανίδα βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο – Την εντόπισε ο σύζυγός της

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Μια 38χρονη Γερμανίδα βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο Ηρακλείου, όπου διέμενε μαζί με τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη γυναίκα εντόπισε νεκρή ο ίδιος ο σύζυγός της μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός της και η νεκροψία νεκροτομή θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου της άτυχης γυναίκας.

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