Αξιολόγηση του ΕΣΥ - 7η ΥΠΕ Κρήτης: Θετικά για τους νοσηλευτές, «αγκάθι» η καθαριότητα και το φαγητό

Έναν χρόνο μετά την έναρξη της αξιολόγησης των νοσοκομείων του ΕΣΥ από τους ίδιους τους ασθενείς, το μεγάλο στοίχημα περνά από την καταγραφή στην πράξη: τι άλλαξαν τα νοσοκομεία με βάση όσα τους είπαν οι ασθενείς; Τον Οκτώβριο, οι διοικήσεις των νοσοκομείων θα κληθούν να παρουσιάσουν στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας τις παρεμβάσεις που υλοποίησαν, αλλά και την πρόοδο που έχει καταγραφεί, με αφετηρία τα ευρήματα της αξιολόγησης.

Περισσότερα από 413.000 μηνύματα έχουν σταλεί μέσω του Ψηφιακού Εργαλείου Αξιολόγησης και 75.000 πολίτες έχουν καταθέσει την εμπειρία τους, δημιουργώντας μια μεγάλη βάση δεδομένων για το πώς βιώνουν τη νοσηλεία τους, από τη φροντίδα από γιατρούς και νοσηλευτές, την καθαριότητα, την οργάνωση μέχρι τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετώπισε γενικά το προσωπικό κατά τη νοσηλεία τους.

Η ανάλυση των στοιχείων από τις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), αποτυπώνει σημαντικές διαφοροποιήσεις: κάποιες ΥΠΕ καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις σε επιμέρους δείκτες, ενώ άλλες εμφανίζουν μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης.

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Η εικόνα για την Κρήτη

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης καταγράφει θετικές επιδόσεις σε σημαντικούς δείκτες της αξιολόγησης των νοσοκομείων του ΕΣΥ από τους ίδιους τους ασθενείς, με ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες για το νοσηλευτικό προσωπικό.

Συγκεκριμένα, το 86% των ασθενών αξιολογεί θετικά την ευγένεια και τον σεβασμό των νοσηλευτών, ενώ το 81% δηλώνει ότι τους εμπιστεύεται. Ωστόσο, η εικόνα είναι λιγότερο θετική σε δύο βασικούς τομείς: μόλις 67% αξιολογεί θετικά την καθαριότητα των θαλάμων και 46% την ποιότητα του φαγητού, ποσοστά που συγκαταλέγονται στα χαμηλότερα μεταξύ των επτά ΥΠΕ.

Με πληροφορίες - ygeiamou.gr

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