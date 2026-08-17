Προσοχή στις προθεσμίες: Οι ημερομηνίες-κλειδιά για ΕΝΦΙΑ και φόρο εισοδήματος

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για εκατομμύρια φορολογουμένους, καθώς μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πρέπει να καταβληθεί η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος.

Την υποχρέωση αυτή έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που προχώρησαν, όπως προβλέπεται, στην υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων τον Ιούλιο.

Σημειώνεται ότι ο φόρος εισοδήματος εξοφλείται φέτος σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να καταβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2027. Για όσους και όσες έχουν επιλέξει την τμηματική εξόφληση, επομένως, η δεύτερη δόση αποτελεί μία ακόμη σημαντική φορολογική υποχρέωση που θα πρέπει να τακτοποιηθεί πριν από το τέλος του μήνα.

Ο ΕΝΦΙΑ

Παράλληλα, μέχρι τις 31 Αυγούστου θα πρέπει να πληρωθεί και η έκτη δόση του ΕΝΦΙΑ. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας καταβάλλεται πλέον σε 12 μηνιαίες δόσεις, γεγονός που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ακινήτων να κατανείμουν την επιβάρυνση σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να καταβληθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

Στις φορολογικές υποχρεώσεις του μήνα, μάλιστα, προστίθεται και η απόδοση του ΦΠΑ για τον Ιούλιο από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που υπάγονται στο σχετικό καθεστώς.

Βαρύ το φορολογικό ημερολόγιο μέχρι το τέλος του έτους

Οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν σταματούν τον Αύγουστο, καθώς το δεύτερο εξάμηνο του έτους περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα αυξημένο φορολογικό βάρος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού, οι συνολικοί φόροι που αναμένεται να καταβληθούν τον Αύγουστο ανέρχονται σε 6,324 δισ. ευρώ. Τον Σεπτέμβριο οι φορολογικές εισπράξεις εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 6,412 δισ. ευρώ, ενώ τον Οκτώβριο αναμένεται νέα αύξηση, στα 6,679 δισ. ευρώ.

Τον. δε, Νοέμβριο το ποσό των φόρων που θα κληθούν να καταβάλουν οι φορολογούμενοι υπολογίζεται σε 5,738 δισ. ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο το συνολικό ποσό θα διαμορφωθεί κοντά στα 7 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα στα 6,961 δισ. ευρώ. Στον τελευταίο μήνα του έτους, άλλωστε, προστίθεται και η υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας για το 2027.

Συνολικά, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους οι φορολογούμενοι αναμένεται να καταβάλουν φόρους ύψους 39,558 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλή φορολογική επιβάρυνση, η οποία έρχεται να προστεθεί στα περίπου 34 δισ. ευρώ που εισπράχθηκαν από φόρους κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Τι ισχύει για όσους αδυνατούν να πληρώσουν

Για φορολογουμένους, πάντως, που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους, υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της Εφορίας. Πρόκειται για τον βασικό μηχανισμό μέσω του οποίου μπορούν να αποπληρώνονται ληξιπρόθεσμες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές σε μηνιαίες δόσεις.

Στην πάγια ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν τακτικές φορολογικές οφειλές, όπως ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ και ο ΦΠΑ, οι οποίες μπορούν να εξοφληθούν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Υπάρχει, ωστόσο, και δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 48 δόσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλών. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο φόρος κληρονομιάς, ο φόρος δωρεάς ή γονικής παροχής, καθώς και οφειλές που προκύπτουν ύστερα από φορολογικό έλεγχο ή από άλλες έκτακτες αιτίες.

Η ελάχιστη δόση και το επιτόκιο

Και στις δύο κατηγορίες ρύθμισης, η ελάχιστη μηνιαία καταβολή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 30 ευρώ. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE.

Υπενθυμίζεται ότι οι δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο, το οποίο διαμορφώνεται σε περίπου 4,34% για ρυθμίσεις έως 12 δόσεις και σε 5,84% για ρυθμίσεις από 13 έως 48 δόσεις.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει, πάντως, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην τήρηση της ρύθμισης. Η ρύθμιση μπορεί να χαθεί εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, με αποτέλεσμα ο οφειλέτης να βρεθεί και πάλι αντιμέτωπος με τις συνέπειες της ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Με δεδομένο, επομένως, ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις αυξάνονται σημαντικά τους επόμενους μήνες, οι φορολογούμενοι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην έγκαιρη εξόφλησή τους θα πρέπει να εξετάσουν εγκαίρως τις διαθέσιμες δυνατότητες ρύθμισης, ώστε να αποφύγουν τη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων χρεών.

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