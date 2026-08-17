Η Ελένη Ράντου με πουά μπικίνι!

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Ελένη Ράντου επέλεξε τη Λευκάδα για τις καλοκαρινές της διακοπές. Η ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από την παραμονή της εκεί.

Η ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει με το μαγιό της.

«Λευκάδα πανέμορφη!!! Δεν είσαι νησί. Είσαι θεραπεία!!! Χρόνια μας πολλλλλαααα! Χρόνια σας πολλλλα!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Image

Διαβάστε επίσης

Αλμπάνης κατά social media: «Είναι η πιο ύπουλη φράση εκεί έξω»

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου πόζαρε αγκαλιά με τους γιους της