ΔΕΥ.17 Αυγ 2026 00:16
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Η Ελένη Ράντου με πουά μπικίνι!

ραντου
clock 11:00 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Ελένη Ράντου επέλεξε τη Λευκάδα για τις καλοκαρινές της διακοπές. Η ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από την παραμονή της εκεί.

Η ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει με το μαγιό της.

«Λευκάδα πανέμορφη!!! Δεν είσαι νησί. Είσαι θεραπεία!!! Χρόνια μας πολλλλλαααα! Χρόνια σας πολλλλα!», έγραψε χαρακτηριστικά.

ρβ

Διαβάστε επίσης 

Αλμπάνης κατά social media: «Είναι η πιο ύπουλη φράση εκεί έξω»

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου πόζαρε αγκαλιά με τους γιους της

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ελένη Ράντου Διακοπές
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis