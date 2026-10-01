Μαζωνάκης: Η συγκινητική ανάρτηση της πρώην συντρόφου του

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Η πρώην σύντροφος του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία Δελόγκα, έναν μήνα μετά τον θάνατό του, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο.

Ενα βίντεο με διάφορες στιγμές που είχε ζήσει στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη και κοινές τους αναμνήσεις.

"Γιώργη μου, γαλαζοαίματε μου", έγραψε χαρακτηριστικά.

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