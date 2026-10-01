ΤΕΤ.07 Οκτ 2026 22:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Η συγκινητική ανάρτηση της πρώην συντρόφου του

δελόγκα
clock 09:00 | 08/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η πρώην σύντροφος του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία Δελόγκα, έναν μήνα μετά τον θάνατό του, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο.

Ενα βίντεο με διάφορες στιγμές που είχε ζήσει στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη και κοινές τους αναμνήσεις.

"Γιώργη μου, γαλαζοαίματε μου", έγραψε χαρακτηριστικά.

@mdelo2212

Γιώργη μου ,γαλαζοαίματε μου…. ♾️💔👑

♬ original sound - Bimi Bj

Διαβάστε επίσης 

Ψινάκης για Ρουβά: «Με απέλυσε, πλέον δεν μιλάμε και δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση»

Κουρή: "Σκεφτήκαμε να κάνουμε remake της σειράς «Οι Μεν και οι Δεν» αλλά ο Ρώμας δεν ήθελε"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιώργος Μαζωνάκης Σύντροφος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis