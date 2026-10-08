Ρέθυμνο: Με ταχείς ρυθμούς η ανακαίνιση του Μητροπολιτικού Ναού – Στις 20 Νοεμβρίου τα θυρανοίξια

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες ανακαίνισης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης, προκειμένου, την παραμονή της εορτής, στις 20 Νοεμβρίου 2026, να πραγματοποιηθούν τα Θυρανοίξια του Ιερού Ναού και να αποδοθεί και πάλι στη λατρευτική χρήση, μετά την πολύμηνη διακοπή των Ιερών Ακολουθιών.

Στο εσωτερικό του Ιερού Ναού οι εργασίες πραγματοποιούνται με ίδιους πόρους και με τη σημαντική σύμπραξη ανθρώπων του τόπου μας, οι οποίοι στηρίζουν έμπρακτα την προσπάθεια για την ολοκλήρωση της ανακαίνισης.

Η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός εκφράζουν προς όλους τους θερμές και ευγνώμονες ευχαριστίες και, παράλληλα, προτρέπουν όσους ακόμη έχουν τη δυνατότητα και την καλή διάθεση να συμβάλουν στην ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών.

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Ταυτόχρονα, έχουν ήδη αρχίσει και οι εξωτερικές εργασίες στον Ιερό Ναό, μεταξύ των οποίων και η αντικατάσταση των κεραμιδιών. Οι εργασίες αυτές χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, προς την οποία η Τοπική μας Εκκλησία εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της για την ουσιαστική συνδρομή και στήριξή της.

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Ευχή όλων είναι οι εργασίες να ολοκληρωθούν ομαλά και εγκαίρως, ώστε ο ιστορικός Μητροπολιτικός Ναός να ανοίξει και πάλι τις θύρες του και να υποδεχθεί τους πιστούς κατά την πανήγυρη των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου.

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Η Χάρις της Υπεραγίας Θεοτόκου να σκεπάζει και να ευλογεί τον τόπο και τους ανθρώπους του.

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