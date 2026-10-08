Ηράκλειο: Πνιγμός 79χρονου σε παραλία του Δήμου Φαιστού

Ένας 79χρονος αλλοδαπός υπήκοος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία «Κομός».



Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες τις μεσημβρινές ώρες, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε από λουόμενους και τον ναυαγοσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του στο νερό.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρχές. Ο ναυαγοσώστης ανέσυρε τον 79χρονο στην ακτή και ξεκίνησε άμεσα προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), εξαντλώντας κάθε περιθώριο για να τον επαναφέρει, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στο σημείο κατέφθασε ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ηλικιωμένο και τον διακόμισε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Εκεί, οι εφημερεύοντες ιατροί μπόρεσαν απλώς να διαπιστώσουν και τυπικά τον θάνατό του.



Για το συμβάν ενημερώθηκε αμέσως ο Λιμενικός Σταθμός Κόκκινου Πύργου, στελέχη του οποίου μετέβησαν στην περιοχή.

Οι λιμενικές αρχές διενεργούν ήδη την προβλεπόμενη προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστεί αν ο θάνατος προήλθε από πνιγμό ή από παθολογικά αίτια κατά τη διάρκεια της κολύμβησης.

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