Εκλογές FIFA: Η UEFA ψάχνει υποψήφιο απέναντι στον Ινφαντίνο

Πέντε μήνες πριν από τις εκλογές της FIFA, τον Μάρτιο του 2027, η UEFA και ο Αλεξάντερ Τσέφεριν αναζητούν ακόμη τον υποψήφιο που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Παρά την κριτική που έχει δεχθεί ο πρόεδρος της FIFA, παραμένει σε πλεονεκτική θέση για την επανεκλογή του.

Η UEFA εξετάζει κυρίως λύση εκτός Ευρώπης, ώστε να μην ενισχυθούν οι φόβοι περί ευρωπαϊκού ελέγχου της FIFA. Βασική επιλογή ήταν ο πρόεδρος της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι, όμως ο Καναδός φαίνεται να προσανατολίζεται στην επανεκλογή του στην CONCACAF και δεν έχει καταθέσει υποψηφιότητα. Άλλα ονόματα, όπως ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί και ο Σεΐχης Σαλμάν, επίσης δεν φαίνεται να αποτελούν ρεαλιστικές λύσεις.

Με την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων να λήγει στις 18 Νοεμβρίου, η UEFA βρίσκεται υπό πίεση. Παράλληλα, εξετάζεται πλέον και ένα διαφορετικό σενάριο: αντί για προσπάθεια ανατροπής του Ινφαντίνο, στόχος να περιοριστούν οι εξουσίες του μέσω αλλαγών στη διακυβέρνηση της FIFA.

Την ίδια ώρα, ο Ινφαντίνο επιχειρεί να ενισχύσει τη στήριξή του από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη, προτείνοντας αλλαγές στη λειτουργία της FIFA και μεγαλύτερη αναδιανομή εσόδων προς τις εθνικές ομοσπονδίες.

Η κόντρα UEFA–Ινφαντίνο έχει πλέον πάρει και νομική διάσταση, με την UEFA να ζητά στις ΗΠΑ έγγραφα σχετικά με το σχέδιο FIFA Forward Enterprise, ενώ η FIFA κατηγορεί την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για εκστρατεία παραπληροφόρησης και προσπάθεια επηρεασμού των εκλογών.

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