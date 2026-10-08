ΟΦΗ: Sold out τα εισιτήρια για την ΑΕΚ – 500 φίλαθλοι στο πλευρό του στη Νέα Φιλαδέλφεια

Με τον κόσμο του στο πλευρό του θα αγωνιστεί ο ΟΦΗ απέναντι στην ΑΕΚ το Σάββατο (10/10, 19:30), καθώς τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους οι φίλαθλοι της κρητικής ομάδας έγιναν… καπνός.

Η ΑΕΚ παραχώρησε περίπου 500 εισιτήρια για τις ανάγκες των φίλων του ΟΦΗ και η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με αποτέλεσμα να εξαντληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Έτσι, η ομάδα του Χρήστου Κόντη δεν θα ταξιδέψει μόνη της στην Αθήνα για τη δύσκολη αναμέτρηση με την Ένωση. Οι φίλοι του ΟΦΗ αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» στην Allwyn Arena, δημιουργώντας τη δική τους εξέδρα και στηρίζοντας την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών.

Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά το ενδιαφέρον και την αγάπη των φιλάθλων του ΟΦΗ για την ομάδα.

Στον αγωνιστικό τομέα, ο ΟΦΗ θα αναζητήσει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην ΑΕΚ, έχοντας ως επιπλέον «όπλο» τη στήριξη των περίπου 500 φίλων του που θα βρίσκονται στις εξέδρες.

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