Γ’ Εθνική: 'Ηττα του Εργοτέλη απο Χανιά, νίκες για ΠΟΑ και Ρεθυμνιακό

Τα Χανιά είναι η μοναδική ομάδα του δέκατου ομίλου της Γ Εθνικής που διπλασίασε τις νίκες της. Αήττητοι (αλλά με τέσσερις βαθμούς) συνεχίζουν και οι Πανακρωτηριακός, Επισκοπή, ΑΟΑΝ, ΠΟΑ, Ρεθυμνιακός.

Μετά το κύπελλο Ερασιτεχνών, τα Χανιά επικράτησαν (2-1) στο Γάζι του Εργοτέλη και σε επίπεδο πρωταθλήματος και συνεχίζουν με το απόλυτο σε νίκες (2/2) στον δέκατο όμιλο.

Χωρίς σκορ και νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Πανακρωτηριακού με την Επισκοπή, στο «Ελ. Πατακάκης» των Μουρνιών (0-0).

“Εσωσε” τον βαθμό στο 90’ ο Πλατανιάς

Ο ΑΟΑΝ κρατούσε μέχρι το 90ό λεπτό ένα σημαντικό διπλό στα Περβόλια, όμως ο Πλατανιάς δεν τα παράτησε και κατάφερε στο φινάλε να φτάσει στην ισοφάριση (1-1). Ντεμπούτο με γκολ για τον Ντέγιαν Μπάγιτς.

Πρώτη νίκη με “τεσσάρα” ο Ρεθυμνιακός

Την παρθενική νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πανηγυρίζει ο Ρεθυμνιακός, ο οποίος επικράτησε στο γήπεδο της Σοχώρας της Χερσονήσου με 4-1. Ο Λεονάρντο Νίκολλι άνοιξε το σκορ μόλις στο έκτο λεπτό, για να ισοφαρίσει ο Ανδρέας Αδαμάκης στο 33ο. Η συνέχεια ανήκε εξ ολοκλήρου στην ομάδα του Ρεθύμνου με τους Βαλεντίνο Μπάρο (37′), Θάναση Κώτσιο (51′) και Σήφη Σηφακάκη (90′) να βρίσκουν δίχτυα και να διαμορφώνουν το τελικό σκορ.

Νικηφόρο πέρασμα από τη Νεάπολη

Το τέρμα του Χρήστου Πατραμάνη στο 25ο λεπτό, από την ασίστ του Σωμαράκη, στάθηκε αρκετό για τον ΠΟΑ ο οποίος πέρασε νικηφόρα από το γήπεδο “Περικλής Μελιδονιώτης” για το πρώτο του τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα. Χωρίς βαθμό παραμένει η ΑΕ Νεάπολης (η μοναδική ομάδα του ομίλου μαζί με τη Χερσόνησο).

Ισοπαλία στο ντέρμπι του Ηρακλείου

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Τυμπάκι ανάμεσα στον τοπικό ΑΟΤ και τον Γιούχτα. Το ισόπαλο 1-1 διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίωρο με τον Γιάννη Θοεδωράκη να βάζει το Τυμπάκι μπροστά στο σκορ στο 17ο λεπτό και τον Δημήτρη Μάνο να ισοφαρίζει με εντυπωσιακό τρόπο (ψαλιδάκι) στο 30ό. Δεύτερη ισοπαλία για τον Γιούχτα σε ισάριθμα παιχνίδια, πρώτος βαθμός στο πρωτάθλημα για τον ΑΟ Τυμπακίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (2η αγ)



Εργοτέλης – Χανιά 1-2



Πλατανιάς – ΑΟΑΝ 1-1



Πανακρωτηριακός – Επισκοπή 0-0



Τυμπάκι – Γιούχτας 1-1



Ρεθυμνιακός – Χερσόνησος 4-1



Νεάπολη – ΠΟΑ 0-1

Βαθμολογία



1. Χανιά 6



2. ΑΟΑΝ 4



-. Πανακρωτηριακός 4



-. Επισκοπή 4



-. ΠΟΑ 4



-. Ρεθυμνιακός 4



7. Γιούχτας 2



8. Πλατανιάς 1



-. Εργοτέλης 1



-. Τυμπάκι 1



11. Χερσόνησος 0



-. Νεάπολη 0

Επόμενη αγωνιστική(11/10)



Χερσόνησος – Τυμπάκι



Επισκοπή – Πλατανιάς



ΑΟΑΝ – Γιούχτας



Χανιά – Νεάπολη



Εργοτέλης – Ρεθυμνιακός



ΠΟΑ – Πανακρωτηριακός