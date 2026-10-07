Ντίκμαν: «Στην Κρήτη ξαναγεννήθηκα -Στον ΟΦΗ βρήκα μια πραγματικά δυνατή ομάδα»

Ο Λορέντσο Ντίκμαν σε συνέντευξη του στο labaricalcio.it μίλησε για τη νέα σελίδα της καριέρας του στον ΟΦΗ, την περσινή δύσκολη σεζόν με την Μπάρι και την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής τόνισε πως στο Ηράκλειο έχει βρει ένα περιβάλλον που τον βοήθησε να αφήσει πίσω του τις αρνητικές εμπειρίες των τελευταίων ετών.

«Σιγά-σιγά προσαρμόζομαι. Τόσο με τη γλώσσα όσο και μέσα στο γήπεδο, καταφέρνω να δημιουργώ όλο και περισσότερους δεσμούς με τους συμπαίκτες μου. Είμαι πολύ καλά και έχω παρατηρήσει σημαντικές διαφορές με την Ιταλία. Το ποδόσφαιρο εδώ βιώνεται πιο ήρεμα και με λιγότερη πίεση», ανέφερε αρχικά ο Ντίκμαν.

Ο ίδιος περιέγραψε και τις πρώτες του ημέρες στην Κρήτη, καθώς έφτασε μόλις δύο ημέρες πριν από τον τελικό του Super Cup Ελλάδας. «Ήμουν λίγο χαμένος, αλλά το παιχνίδι το ζήσαμε με ηρεμία. Σε αυτό με βοήθησαν πολύ οι νέοι μου συμπαίκτες. Μέσα στο γήπεδο, βέβαια, όλα γίνονται με μεγάλη ένταση και πρέπει να είσαι επαγγελματίας, όπως και στην Ιταλία», σημείωσε.

Η κατάκτηση του Super Cup Ελλάδας από τον Λορέντσο Ντίκμαν αποτέλεσε μόλις την πρώτη επιτυχία της νέας του εμπειρίας στον ΟΦΗ Κρήτης, η οποία στη συνέχεια κορυφώθηκε με την πρόκριση στη League Phase του Europa League και το πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.

«Είχα έρθει μόλις δύο ημέρες νωρίτερα», θυμήθηκε ο Ιταλός ακραίος. «Μπήκα στο παιχνίδι ως αλλαγή, με τον προπονητή να μου δίνει οδηγίες και τον Νίκολαου να λειτουργεί ως μεταφραστής. Μετά την ισοπαλία στην κανονική διάρκεια, οδηγηθήκαμε στα πέναλτι. Ο προπονητής Κόντης επέλεξε εμένα και ακόμη τέσσερις παίκτες. Ήταν η πρώτη φορά που εκτελούσα πέναλτι. Όταν πήγα στη βούλα, κανείς δεν είχε αστοχήσει ακόμη και σκέφτηκα αμέσως το χειρότερο», είπε χαμογελώντας. «Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά».

Η σχέση με τον Κόντη και η πόλη

Για τον προπονητή του στον ΟΦΗ, τον Χρήστο Κόντη, ο Ντίκμαν ανέφερε: «Είναι πολύ καλός, καταρτισμένος και έχει πολύ καλή σχέση με την ομάδα. Διαχειρίζεται θετικά την ομάδα και μέσα στο γήπεδο έχει μεγάλες ικανότητες. Σε επίπεδο επικοινωνίας, ξέρει πώς να προσεγγίζει κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά. Μου έκανε εξαιρετική εντύπωση. Πολλές από τις κινήσεις που βλέπουμε στο γήπεδο είναι δουλεμένες στην προπόνηση και καταφέρνουμε να τις εφαρμόζουμε σωστά, ακόμη και στο αμυντικό κομμάτι».

Η ευρωπαϊκή πορεία

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή παρουσία του ΟΦΗ, ο Ντίκμαν στάθηκε στην πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας: «Κερδίσαμε τα play-off απέναντι σε μια ομάδα υψηλού επιπέδου, όπως η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ήταν δύο δύσκολα παιχνίδια, ειδικά λόγω της ατμόσφαιρας στη ρεβάνς. Στην κλήρωση προέκυψε για εμάς το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας απέναντι στη Χόφενχαϊμ και πήγε επίσης εξαιρετικά».

Οι στόχοι του ΟΦΗ

Όσον αφορά τους στόχους της ομάδας στο πρωτάθλημα, ο Ιταλός ποδοσφαιριστής σημείωσε: «Οι πιο δυνατές ομάδες παραμένουν ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, αλλά ο δικός μας στόχος είναι να τερματίσουμε μέσα στην πρώτη πεντάδα. Η ομάδα είναι πολύ ανταγωνιστική και οργανωμένη. Τα παιδιά έχουν μεγάλη διάθεση να αποδείξουν πράγματα, όμως πρέπει να παραμένουμε προσγειωμένοι».

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί, γιατί ακόμη και ένα παιχνίδι που στα χαρτιά φαίνεται βατό μπορεί να κρύβει παγίδες. Αυτό το είδαμε και στο τελευταίο μας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα ακολουθεί μια πραγματικά απαιτητική περίοδος. Το να παίζεις κάθε τρεις ημέρες, όμως, είναι κάτι που σε κινητοποιεί. Υπάρχει λιγότερος χρόνος για αποκατάσταση, αλλά είναι και πιο διασκεδαστικό».

Η μεταγραφή του στον ΟΦΗ και ο Νικολάου

Για τη μεταγραφή του στον ΟΦΗ, αποκάλυψε πως σημαντικό ρόλο έπαιξε ο Νίκολαου. «Όλα ξεκίνησαν χάρη στον Νίκολαου. Είχε έρθει πριν από εμένα στον ΟΦΗ και γνώριζε ότι η ομάδα αναζητούσε έναν δεξιό ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε να αγωνιστεί ως εξτρέμ στη μεσαία γραμμή. Μίλησε στον διευθυντή της ομάδας, ο οποίος αφού είδε κάποια βίντεο, με ρώτησε αν ενδιαφερόμουν. Τελικά η συμφωνία ολοκληρώθηκε και, αφού ξεκαθάρισα κάποιες προσωπικές μου σκέψεις, έφυγα για την Κρήτη».

Η αποχώρηση του από τη Μπάρι

Ο Ντίκμαν αναφέρθηκε και στην αποχώρησή του από την Μπάρι, παρά το γεγονός ότι αρχικά θεωρούνταν πιθανό να παραμείνει στην ομάδα μετά τον υποβιβασμό. «Κι εγώ πίστευα το ίδιο. Είχα ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο και θα έμενα ευχαρίστως, αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για ανανέωση. Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν υπήρχε η ίδια σκέψη και έτσι οι δρόμοι μας χωρίστηκαν».

Μιλώντας για την περσινή σεζόν στην Μπάρι, ο Ιταλός παραδέχθηκε πως ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος. «Σε προσωπικό επίπεδο υπέφερα τους τελευταίους μήνες λόγω του τραυματισμού στο γόνατο. Υπήρξαν επίσης κάποιες διαφωνίες με τον προπονητή. Είναι πράγματα που συμβαίνουν και πρέπει να προχωράς. Στο τέλος, αυτό που μετρούσε ήταν να σωθεί η Μπάρι. Δεν τα καταφέραμε και οι ευθύνες πρέπει να μοιραστούν σε όλους, πρώτα απ’ όλα και σε εμένα. Θα παραμείνει ένα ανεξίτηλο σημάδι σε μια τόσο όμορφη πόλη όπως το Μπάρι».

Για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, απέναντι στη Σουντιρόλ, είπε: «Ήταν μια πολύ άσχημη νύχτα. Στα αποδυτήρια επικρατούσε απόλυτη σιωπή. Οποιαδήποτε λέξη θα ήταν περιττή, καθώς το χειρότερο είχε ήδη συμβεί. Δεν είχε νόημα να ψάχνουμε δικαιολογίες. Αυτό που έπρεπε να γίνει, έπρεπε να είχε γίνει μέσα στο γήπεδο και σε αυτό δεν ήμασταν αρκετά καλοί».

Ο Ντίκμαν στάθηκε και στη συνολική πορεία της Μπάρι, εξηγώντας πως η κατάσταση ήταν δύσκολο να ανατραπεί. «Όταν μια σεζόν δεν ξεκινά καλά, είναι δύσκολο να διορθώσεις την κατάσταση. Οι αδυναμίες ήταν πολλές και δεν καταφέραμε ποτέ να τις καλύψουμε μέσα στη χρονιά. Ξέρω ότι ακούγεται παράδοξο, αλλά το γεγονός ότι φτάσαμε να παίξουμε στα play-out ήταν σχεδόν θαύμα, με βάση την πορεία μας στο πρωτάθλημα. Επτά ή οκτώ αγωνιστικές πριν από το τέλος, θα υπογράφαμε για να παίξουμε στα μπαράζ».

''Στον ΟΦΗ βρήκα ένα πολύ καλό γκρουπ και μια πραγματικά δυνατή ομάδα''

Στον ΟΦΗ, ωστόσο, η εικόνα είναι πλέον εντελώς διαφορετική. «Είναι υπέροχα. Μετά τη νίκη στην έδρα του Ολυμπιακού, οι φίλαθλοι μας περίμεναν στο αεροδρόμιο. Στον ΟΦΗ βρήκα ένα πολύ καλό γκρουπ και μια πραγματικά δυνατή ομάδα. Ήρθα και δύο ημέρες αργότερα κέρδισα ένα τρόπαιο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, ειδικά από τη στιγμή που εκτέλεσα πέναλτι στη διαδικασία. Δεν είχα τη δυνατότητα να επιλέξω αν θα το εκτελέσω, ο προπονητής Κόντης αποφάσισε τους εκτελεστές».

Κλείνοντας, ο Ντίκμαν αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή προοπτική του ΟΦΗ, που αποτέλεσε έναν από τους λόγους για τους οποίους επέλεξε την Κρήτη. «Επέλεξα τον ΟΦΗ και γι’ αυτό. Μετά από δύο όχι και τόσο θετικές εμπειρίες στην Μπρέσια και την Μπάρι, χρειαζόμουν να αλλάξω περιβάλλον και στην Κρήτη ξαναγεννήθηκα».

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