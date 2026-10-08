Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε: Ντέρμπι κορυφής απόψε στο ΟΑΚΑ

Το πρώτο πραγματικά μεγάλο τεστ της φετινής EuroLeague έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός, ο οποίος απόψε το βράδυ υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:15 και αφορά την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να συνεχίσει το αήττητο ξεκίνημά του και να φτάσει στο 4/4.

Απέναντί του βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε που επίσης είναι αήττητη, σε ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει από νωρίς το ενδιαφέρον στην Ευρώπη. Οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει τη σεζόν χωρίς ήττα, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Με σημαντικές απουσίες ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες. Εκτός μάχης παραμένουν οι Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ενώ αντίθετα στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκονται ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Μουσταφά Φαλ, με τον Γάλλο σέντερ να αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα.

Οι απουσίες αλλάζουν τα δεδομένα και αυξάνουν τις απαιτήσεις από τους υπόλοιπους παίκτες, ειδικά σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης απέναντι σε μία ομάδα με μεγάλη εμπειρία στη EuroLeague.

Ξανά απέναντι σε γνώριμο αντίπαλο

Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μία ιδιαίτερη ευρωπαϊκή αντιπαλότητα. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στα ημιτελικά των Final Four του 2024 και του 2025, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί το 2024 και τη Φενέρ να παίρνει τη νίκη το 2025, στον δρόμο της προς την κατάκτηση του τίτλου.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά στις 21:15 από το Novasports Prime.

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7-9/10/2026)

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου



Παρί (Γαλλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-98

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 21:15



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 21:15



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-0



Φενέρμπαχτσε 3-0



Παρτιζάν 3-0



Βαλένθια 3-0



Ντουμπάι 2-1



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1



Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1



Μπαρτσελόνα 2-1



Βιλερμπάν 2-2



Μπάγερν Μονάχου 1-2



Αρμάνι Μιλάνο 1-2



Μπεσίκτας 1-2



Ζάλγκιρις Κάουνας 1-2



Ερυθρός Αστέρας 1-2



Αναντολού Εφές 1-2



Βίρτους Μπολόνια 1-2



Μπασκόνια 1-2



Παρί 1-3



Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-3



Ρεάλ Μαδρίτης 0-3

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ