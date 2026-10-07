EuroCup: Εύκολο βράδυ για τον Άρη -Γκάλης: «Αρειανάρα, σας αγαπώ πολύ» (vids)

Έδωσε το... στίγμα του, σχεδόν με την εκκίνηση της αναμέτρησης και έφτασε με άνεση ο Άρης απόψε στη δεύτερη, φετινή, νίκη του στο EuroCup, έχοντας απέναντί του την Μπούργος. Κέρδισε, στο Αλεξάνδρειο, για τη 2η αγωνιστική της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της Euroleague, με 93-80, εισπράττοντας θερμή υποστήριξη από τους υποστηρικτές του, οι οποίοι γέμισαν ασφυκτικά το γήπεδο, αλλά και από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο και τον εμβληματικό, Νίκο Γκάλη, οι οποίοι παρακολούθησαν διά ζώσης τη μάχη.

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 53-30, 69-55, 93-80

ΑΡΗΣ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 7 (1), Ρόμπινσον-Έρλ 11 (1), Τολιόπουλος 6 (2), Ντιμιτρίεβιτς 21 (2), Μποχωρίδης, Μόργκαν 11 (3), Λίντελ 5 (1), Χαραλαμπόπουλος 13 (1) , Κώστας Αντετοκούνμπο 4, Θανάσης Αντετοκούνμπο 4, Μπιρτς , Μοκόκα 11 (1).

Γκάλης: «Αρειανάρα, σας αγαπώ πολύ» (vids)

Θέση στις courtside seats και στα επίσημα του Αλεξανδρείου Μελάθρου, αντίστοιχα, για την αναμέτρηση του Άρη, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του EuroCup, απέναντι στην Μπούργος, πήραν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο και ο εμβληματικός για τους «κιτρινόμαυρους» και το ελληνικό μπάσκετ συνολικά, Νίκος Γκάλης.

Αμφότεροι εμφανίστηκαν στην κεντρική σάλα του γηπέδου, για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, με λίγα λεπτά διαφορά ο ένας από τον άλλο, με τον διοικητικό επικεφαλής του Άρη να μπαίνει πρώτος στον χώρο και ελάχιστα αργότερα ύστερα από την είσοδο στο παρκέ της ομάδας.

«Αρειανάρα, σας αγαπώ πολύ», ήταν τα λόγια που ανέφερε ο Νίκος Γκάλης, μετά τη θερμή υποδοχή που εισέπραξε από τους υποστηρικτές του Άρη, σε σχόλιο που του ζητήθηκε πριν καθίσει στη θέση του.