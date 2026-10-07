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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Επική ανατροπή της ΑΕΚ ,νίκες για Κολοσσό και Προμηθέα στην Ευρώπη

αεκ
clock 22:05 | 07/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τον Τομά Ερτέλ να πετυχαίνει το καλάθι της νίκης στα τελευταία δευτερόλεπτα, η ΑΕΚ επικράτησε 95-93 της Σαλόν Βίλπας στη SUNEL Arena, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στον 3ο όμιλο του Basketball Champions League.

Η Ένωση βρέθηκε να κυνηγά από νωρίς το σκορ, καθώς οι Φινλανδοί προηγήθηκαν 16-9, όμως σταδιακά ανέβασε την ένταση στην άμυνα και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο ισόπαλη 24-24. Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο και πήγαν στα αποδυτήρια με +5 (49-44).

Η εικόνα άλλαξε στο τρίτο δεκάλεπτο, με τη Βίλπας να ανατρέπει τα δεδομένα και να προηγείται 71-66. Η ΑΕΚ, ωστόσο, έμεινε στο παιχνίδι και στην τελευταία περίοδο το ματς εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Με το σκορ στο 90-93, ο Μπάρτλεϊ ισοφάρισε, ενώ ο Ερτέλ, 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, διαμόρφωσε με αιφνιδιασμό το 95-93. Ο Γουόκερ αστόχησε στην τελευταία επίθεση και η ΑΕΚ πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-24, 49-44, 66-71, 95-93

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε, Μπαλντίνι, Νίνκοβιτς



AEK (Ντράγκαν Σάκοτα): Πίνκνεϊ 7 (1), Σκορδίλης 5, Νόλεϊ 12 (1), Κατσίβελης 9 (1), Λαρεντζάκης, Φλιώνης 2, Λεκαβίτσιους 5 (1), , Τζόσεφ 14, Μπάρτλεϊ 27 (3), Τσαλμπούρης 5 (1), Ερτέλ 9 (1).

#Με τον Νιού Γουίλιαμς να κάνει τρομερό παιχνίδι στην επίθεση και τους Κένταλ Κόλεμαν (14π.), Τζέικ Φόρεστερ (10π.) να ακολουθούν, ο Προμηθέας μετέτρεψε σε... περίπατο τον πρώτο αγώνα του για τον 1ο όμιλο του FIBA Europa Cup, επικρατώντας της Τρέπτσα στο Κόσοβο με 91-77 και μπήκε με το δεξί την εφετινή διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 12-28, 39-45, 57-67, 77-91

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιώργος Βόβορας): Νικολαΐδης 4, Κόλεμαν 14, Καπετάκης 3 (1), Φόρεστερ 10, Έβανς 9 (1), Δίπλαρος 9 (2), Καλαϊτζάκης 3, Κουρουπάκης, Αρμς 8 (2), Γουίλιαμς 18 (3), Άλεξ Αντετοκούνμπο 3 (1), Κουλμπόκα 10 (2).

Κολοσσός Ρόδου συνδύασε ουσία και αποτελεσματικότητα στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, επικρατώντας εντός έδρας της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα με 77-65 και πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.συνδύασε ουσία και αποτελεσματικότητα στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, επικρατώντας εντός έδρας της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα με 77-65 και πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 32-25, 52-46, 77-65



ΚΟΛΟΣΣΟΣ(Άρης Λυκογιάννης): Γουίλις 14 (2), Καράμπελας 2, Μανιόν 10, Τσιάκμας 2, Άπσον 5, Ευσταθιάδης, Καλαϊτζάκης, Καμπερίδης 16 (5), Χάρις 7 (2), Στίβενσον 2, Μπάρνετ 8 (2), Κρόιζερ 11 (1).

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