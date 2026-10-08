Λεβερκούζεν: Γερμανική απόβαση στο Παγκρήτιο – Πήρε 3.700 εισιτήρια για το ματς με τον ΟΦΗ

Το ευρωπαϊκό ραντεβού του ΟΦΗ με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν πλησιάζει και όλα δείχνουν πως το Παγκρήτιο Στάδιο θα φιλοξενήσει και αρκετούς φίλους της γερμανικής ομάδας.

Ο ΟΦΗ υποδέχεται τη Λεβερκούζεν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 19:45, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League 2026/27, σε ένα παιχνίδι που έχει ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και των φιλάθλων της γερμανικής ομάδας.

Η Λεβερκούζεν έχει ενημερώσει επίσημα τον κόσμο της για τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων για το ταξίδι στην Κρήτη. Οι Γερμανοί φίλαθλοι έχουν στη διάθεσή τους τις θύρες G5, G6 και G7, συνολικής χωρητικότητας 3.700 θέσεων, ενώ η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται στα 22 ευρώ.

Μάλιστα, η γερμανική ομάδα έχει προβλέψει διαφορετικά στάδια στη διάθεση των εισιτηρίων. Η προπώληση για τους φιλάθλους που ακολουθούν συστηματικά τη Λεβερκούζεν στα εκτός έδρας παιχνίδια ξεκίνησε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ενώ από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου άνοιξε η αποκλειστική πώληση για κατόχους διαρκείας και μέλη του συλλόγου.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα συνεχιστεί έως τις 15 Οκτωβρίου στις 23:59, εφόσον φυσικά υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις.

«Παρόντες» και οι Γερμανοί τουρίστες της Κρήτης

Η Λεβερκούζεν έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι διαθέτει ένα ιδιαίτερα ενεργό κοινό στα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της.

Στην εξίσωση μπορούν να μπουν και οι Γερμανοί φίλαθλοι που θα βρίσκονται ήδη στην Κρήτη για διακοπές. Η αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν αποτελεί μία επιπλέον ευκαιρία για όσους Γερμανούς τουρίστες έχουν προγραμματίσει να βρίσκονται στο νησί εκείνες τις ημέρες να δώσουν το «παρών» στο Παγκρήτιο και να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.

Έτσι, το γερμανικό «κύμα» στο Ηράκλειο ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς στις οργανωμένες μετακινήσεις των φιλάθλων της Λεβερκούζεν μπορεί να προστεθούν και φίλοι της ομάδας που θα συνδυάσουν τις διακοπές τους στην Κρήτη με την ευρωπαϊκή αναμέτρηση.