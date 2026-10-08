Στέφανος Τσιτσιπάς: Άνετη πρόκριση στον δεύτερο γύρο της Σανγκάης

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Χωρίς να χρειαστεί να ανεβάσει ιδιαίτερα τις στροφές του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το πρώτο βήμα στο Masters της Σανγκάης.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Νο.43 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε με 6-3, 7-5 του Κίμερ Κόπεγιανς και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε μόλις 76 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του 32χρονου Βέλγου, έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης στο μεγαλύτερο μέρος της.

Στο πρώτο σετ ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε από νωρίς σε θέση οδηγού και κατάφερε να το κατακτήσει με 6-3, βάζοντας τις βάσεις για μία γρήγορη πρόκριση.

Το δεύτερο σετ ήταν περισσότερο ανταγωνιστικό, με τον Κόπεγιανς να μένει μέσα στο παιχνίδι και να πιέζει περισσότερο τον Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας, ωστόσο, διατήρησε την ψυχραιμία του στα κρίσιμα σημεία και με 7-5 ολοκλήρωσε τη δουλειά.

Ραντεβού με Νταρντέρι

Με τη νίκη αυτή, ο Τσιτσιπάς πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «64» του Masters της Σανγκάης, όπου πλέον τον περιμένει μία διαφορετική πρόκληση.

Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Ιταλός Λουτσιάνο Νταρντέρι (Νο 21), με τον Έλληνα τενίστα να καλείται να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και να διεκδικήσει την πρόκριση στον τρίτο γύρο της μεγάλης κινεζικής διοργάνωσης.

Το πρώτο εμπόδιο ξεπεράστηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Τώρα, ο Τσιτσιπάς στρέφει την προσοχή του στον Νταρντέρι, με στόχο να δώσει συνέχεια στην πορεία του στη Σανγκάη.

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