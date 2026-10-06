Nations League: Η ανίκητη Ισπανία και η μεγάλη βραδιά του Κέιν

Η Ισπανία το... βιολί της και ο Χάρι Κέιν το δικό του! Η «Ρόχα» παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ εναντίον της Κροατίας (βασικός ο Γιάκιτς του ΠΑΟΚ) στο Σπλιτ, ανέτρεψε το σκορ 1-2 με τον Μερίνο και επέκτεινε το αήττητο σερί-ρεκόρ στους 42 αγώνες. Έτσι έφτασε τους 12 βαθμούς και εξασφάλισε την πρόκριση στους «8» του Nations League μέσω του 3ου ομίλου της League A. Μαζί της θα είναι και η Αγγλία, έστω κι αν χρειάζεται τυπικά ακόμα έναν βαθμό, μετά το 3-0 επί της Τσεχίας στη μεγάλη βραδιά του Χάρι Κέιν. Ο 33χρονος φορ έφτασε τις 125 συμμετοχές και έπιασετον θρυλικό Πίτερ Σίλτον, ο οποίος «αναπαυόταν» στη πρώτη θέση εδώ και 36 χρόνια, από τον «μικρό» τελικό του Μουντιάλ της Ιταλίας το 1990! Ο Κέιν το γιόρτασε με ακόμα δύο γκολ, με τα οποία έφτασε τα 91 και οδεύει ολοταχώς για τα 100 με τα «Τρία Λιοντάρια».

Η Ελβετία με το 3-0 επί της Βόρειας Μακεδονίας έκανε το «4 στα 4» εξασφαλίζοντας την άνοδο στη League A έχοντας στη σύνθεσή της τον Φρόιλερ του Ολυμπιακού.







Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:

LEAGUE A ======== 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γαλλία-Βέλγιο 4-1



(77' Ντουέ, 81' Σερκί, 88', 90'+1 Ολίσε - 35' Λουκεμπάκιο)







Ιταλία-Τουρκία 3-1



(26' Σκαμάκα, 64' Καλαφιόρι, 87' Φρ. Εσπόζιτο - 61' Σιμσίρ)

2ος ΟΜΙΛΟΣ



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Ολλανδία-Σερβία 2-1



(39΄ Κόοπμαϊνερς, 72΄ Ζίρκζεε - 35΄ Τσβέτκοβιτς)

ΕΛΛΑΔΑ-Γερμανία 0-0





3ος ΟΜΙΛΟΣ



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Κροατία-Ισπανία 1-2



(17΄ Πέρισιτς - 61΄,89΄ Μερίνο)

Αγγλία-Τσεχία 3-0



(27΄αυτ. Κούφαλ, 40΄,59΄ Κέιν)

4ος ΟΜΙΛΟΣ



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Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1



(38΄ Κανσέλο - 36΄ Άγερ)

Ουαλία-Δανία 0-1



(73΄πεν. Χόιλουντ)





LEAGUE B



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1ος ΟΜΙΛΟΣ



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Ελβετία-Β. Μακεδονία 3-0



(43΄ Ρίντερ, 74΄ Μανζαμπί, 81΄ Εντόι)

Σκωτία-Σλοβενία 1-2



(31΄ Κρίστι - 57΄ Μάτκο, 71΄ Στουρμ)





2ος ΟΜΙΛΟΣ



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Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2



(83' Γιάρεμτσουκ - 52' Τοτ, 85' Τσίνγκερ)

Β.Ιρλανδία-Γεωργία 0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ



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Κόσοβο-Αυστρία 1-1



(70' Ασλάνι - 85' Λανγκ)

Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1



(39΄πεν. Πάροτ - 47΄ Πέρετζ)

4ος ΟΜΙΛΟΣ



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Ρουμανία-Σουηδία 0-1



(13' Γιόκερες)







Βοσνία-Πολωνία 1-0



(84' πέν. Μπάσιτς)

LEAGUE C



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1ος ΟΜΙΛΟΣ



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Αλβανία-Σαν Μαρίνο 2-1



(11΄,90+3΄πεν. Ασλάνι - 66΄ Λαζάρι)

Λευκορωσία-Φινλανδία 1-0



(1΄ Σουμάνσκι)





2ος ΟΜΙΛΟΣ



---------

Κύπρος-Λετονία 2-1



(71' Κωστή, 90'+4 Έντουαρντς - 57' Ντασκέβικς)

Μαυροβούνιο-Αρμενία 0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ



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Καζακστάν-Νησιά Φαρόε 2-2



(68΄ Μάλι, 76΄ Άλιπ - 22΄ Κνούντσεν, 63΄ Τούρι)

Μολδαβία-Σλοβακία 0-4



(8΄ Στρέλετς, 44΄ Σούσλοφ, 60΄ Χάντσκο, 75΄ Χαράσλιν)

4ος ΟΜΙΛΟΣ



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Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2



(19΄ Μπάλοφ, 34΄ Ίλιεφ)

Εσθονία-Ισλανδία 0-0





LEAGUE D



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1ος ΟΜΙΛΟΣ



----------

Μάλτα-Ανδόρα 1-0



(49' Τέουμα)

2ος ΟΜΙΛΟΣ



----------

Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0



(25' Καϊμπουλάεφ)