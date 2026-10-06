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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nations League: Η ανίκητη Ισπανία και η μεγάλη βραδιά του Κέιν

ispa
clock 23:54 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ισπανία το... βιολί της και ο Χάρι Κέιν το δικό του! Η «Ρόχα» παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ εναντίον της Κροατίας (βασικός ο Γιάκιτς του ΠΑΟΚ) στο Σπλιτ, ανέτρεψε το σκορ 1-2 με τον Μερίνο και επέκτεινε το αήττητο σερί-ρεκόρ στους 42 αγώνες. Έτσι έφτασε τους 12 βαθμούς και εξασφάλισε την πρόκριση στους «8» του Nations League μέσω του 3ου ομίλου της League A. Μαζί της θα είναι και η Αγγλία, έστω κι αν χρειάζεται τυπικά ακόμα έναν βαθμό, μετά το 3-0 επί της Τσεχίας στη μεγάλη βραδιά του Χάρι Κέιν. Ο 33χρονος φορ έφτασε τις 125 συμμετοχές και έπιασετον θρυλικό Πίτερ Σίλτον, ο οποίος «αναπαυόταν» στη πρώτη θέση εδώ και 36 χρόνια, από τον «μικρό» τελικό του Μουντιάλ της Ιταλίας το 1990! Ο Κέιν το γιόρτασε με ακόμα δύο γκολ, με τα οποία έφτασε τα 91 και οδεύει ολοταχώς για τα 100 με τα «Τρία Λιοντάρια». 

Η Ελβετία με το 3-0 επί της Βόρειας Μακεδονίας έκανε το «4 στα 4» εξασφαλίζοντας την άνοδο στη League A έχοντας στη σύνθεσή της τον Φρόιλερ του Ολυμπιακού. 

 

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:


LEAGUE A

========

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γαλλία-Βέλγιο          4-1

(77' Ντουέ, 81' Σερκί, 88', 90'+1 Ολίσε - 35' Λουκεμπάκιο)

    

Ιταλία-Τουρκία         3-1

(26' Σκαμάκα, 64' Καλαφιόρι, 87' Φρ. Εσπόζιτο - 61' Σιμσίρ)    

2ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Ολλανδία-Σερβία        2-1    

(39΄ Κόοπμαϊνερς, 72΄ Ζίρκζεε - 35΄ Τσβέτκοβιτς)

ΕΛΛΑΔΑ-Γερμανία        0-0



3ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Κροατία-Ισπανία        1-2

(17΄ Πέρισιτς - 61΄,89΄ Μερίνο)

Αγγλία-Τσεχία          3-0

(27΄αυτ. Κούφαλ, 40΄,59΄ Κέιν)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Πορτογαλία-Νορβηγία    2-1 

(38΄ Κανσέλο - 36΄ Άγερ)

Ουαλία-Δανία           0-1

(73΄πεν. Χόιλουντ)



LEAGUE B

========

1ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Ελβετία-Β. Μακεδονία   3-0

(43΄ Ρίντερ, 74΄ Μανζαμπί, 81΄ Εντόι)

Σκωτία-Σλοβενία        1-2

(31΄ Κρίστι - 57΄ Μάτκο, 71΄ Στουρμ)



2ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Ουκρανία-Ουγγαρία      1-2

(83' Γιάρεμτσουκ - 52' Τοτ, 85' Τσίνγκερ)

Β.Ιρλανδία-Γεωργία     0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Κόσοβο-Αυστρία         1-1

(70' Ασλάνι - 85' Λανγκ)

Ιρλανδία-Ισραήλ        1-1

(39΄πεν. Πάροτ - 47΄ Πέρετζ)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Ρουμανία-Σουηδία       0-1

(13' Γιόκερες)

 

Βοσνία-Πολωνία         1-0

(84' πέν. Μπάσιτς) 

LEAGUE C

========

1ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Αλβανία-Σαν Μαρίνο      2-1

(11΄,90+3΄πεν. Ασλάνι - 66΄ Λαζάρι)

Λευκορωσία-Φινλανδία    1-0

(1΄ Σουμάνσκι)



2ος ΟΜΙΛΟΣ

---------

Κύπρος-Λετονία         2-1

(71' Κωστή, 90'+4 Έντουαρντς - 57' Ντασκέβικς)

Μαυροβούνιο-Αρμενία    0-0 

3ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Καζακστάν-Νησιά Φαρόε  2-2

(68΄ Μάλι, 76΄ Άλιπ - 22΄ Κνούντσεν, 63΄ Τούρι)

Μολδαβία-Σλοβακία      0-4

(8΄ Στρέλετς, 44΄ Σούσλοφ, 60΄ Χάντσκο, 75΄ Χαράσλιν)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2

(19΄ Μπάλοφ, 34΄ Ίλιεφ)

Εσθονία-Ισλανδία       0-0

 

LEAGUE D

========

1ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Μάλτα-Ανδόρα           1-0

(49' Τέουμα) 

2ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0

(25' Καϊμπουλάεφ)

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