Θρίαμβος για τη Σαουδική Αραβία του Δώνη – Σήκωσε το Κύπελλο Αραβικού Κόλπου

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Ο Γιώργος Δώνης πανηγυρίζει έναν σημαντικό τίτλο με τη Σαουδική Αραβία!

Η εθνική ομάδα της χώρας επικράτησε με 2-0 των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Αραβικού Κόλπου και ανέβηκε στην κορυφή της διοργάνωσης, με τον Έλληνα προπονητή να προσθέτει ακόμη μία σημαντική επιτυχία στην καριέρα του.

Η Σαουδική Αραβία μπήκε αποφασισμένη από το πρώτο λεπτό και ουσιαστικά «καθάρισε» την υπόθεση τίτλος μέσα σε δύο λεπτά.

Στο 11ο λεπτό, ο Αλ Χαμαμί άνοιξε το σκορ, βάζοντας φωτιά στις εξέδρες. Πριν καλά-καλά προλάβουν να αντιδράσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ήρθε και το δεύτερο χτύπημα.

Μόλις δύο λεπτά αργότερα, στο 13', ο Αλ Μπουραϊκάν βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και διαμόρφωσε το 2-0, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη μεγάλη επιτυχία.

Οι παίκτες του Δώνη διαχειρίστηκαν στη συνέχεια το προβάδισμά τους και κράτησαν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα το «καθαρό» σκορ, μέσα σε ένα κατάμεστο στάδιο.

Ιστορικός τίτλος για τη Σαουδική Αραβία

Η κατάκτηση του τροπαίου έχει ξεχωριστή σημασία για τη Σαουδική Αραβία, καθώς η χώρα επέστρεψε στην κορυφή του Κυπέλλου Αραβικού Κόλπου έπειτα από 22 χρόνια.

Για τον Γιώργο Δώνη, η επιτυχία είναι εξίσου σημαντική. Ο Έλληνας τεχνικός πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική του πορεία.

Η βραδιά στην Τζέντα ανήκει στη Σαουδική Αραβία και στον Γιώργο Δώνη, που πλέον έχει και ένα διεθνές τρόπαιο στο παλμαρέ του.

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