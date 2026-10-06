Nations League: Γαλλία ανατροπής και πρωτιάς - Νίκη με «μπάζερ μπίτερ» η Κύπρος

"Αγκαλιά» με την πρόκρισή της στους «8» του Nations League βρίσκεται η Γαλλία.

Χρειάστηκε 14 λεπτά η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν να φέρει τα πάνω κάτω στο ντέρμπι του 1ου ομίλου της League A με το Βέλγιο και να μετατρέψει το εις βάρος της 0-1 στο τελικό 4-1 με τα γκολ των Ντουέ, Σερκί και Ολίσε στο 77', 81', 88' και 90'+1.

Πλέον, οι «τρικολόρ» με 10 βαθμούς έχουν το «πάνω χέρι» για την είσοδό τους στα προημιτελικά, έναντι της Ιταλίας, που την ίδια ώρα επικρατούσε με 3-1 της Τουρκίας (υποβιβάστηκε στη League B) στην Μπολόνια (7 βαθμοί για τη «σκουάντρα ατζούρα).

Σουηδία και Βοσνία με τις νίκες τους επί των Ρουμανίας και Πολωνίας με το ίδιο, μάλιστα, σκορ (1-0) θα παίξουν την πρώτη θέση και την απευθείας ανοδο στη League A, στον μεταξύ τους αγώνα στις 14/11 στη Στοκχόλμη.Η Κύπρος ήταν για μια ακόμα φορά πολύ καλύτερη της Λετονίας, όπως και στο πρώτο ματς των δύο ομάδων στην Ρίγα, ωστόσο χθες στο νησί, έστω και με «μπάζερ μπίτερ» στο 95’ πήρε το τρίποντο που άξιζε.







Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:

LEAGUE A ======== 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γαλλία-Βέλγιο 4-1



(77' Ντουέ, 81' Σερκί, 88', 90'+1 Ολίσε - 35' Λουκεμπάκιο)







Ιταλία-Τουρκία 3-1



(26' Σκαμάκα, 64' Καλαφιόρι, 87' Φρ. Εσπόζιτο - 61' Σιμσίρ)

2ος ΟΜΙΛΟΣ



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Ολλανδία-Σερβία 2-1



(39΄ Κόοπμαϊνερς, 72΄ Ζίρκζεε - 35΄ Τσβέτκοβιτς)

ΕΛΛΑΔΑ-Γερμανία 0-0





3ος ΟΜΙΛΟΣ



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Κροατία-Ισπανία 6/10



Αγγλία-Τσεχία 6/10

4ος ΟΜΙΛΟΣ



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Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1



(38΄ Κανσέλο - 36΄ Άγερ)

Ουαλία-Δανία 0-1



(73΄πεν. Χόιλουντ)





LEAGUE B



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1ος ΟΜΙΛΟΣ



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Ελβετία-Β. Μακεδονία 6/10



Σκωτία-Σλοβενία 6/10

2ος ΟΜΙΛΟΣ



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Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2



(83' Γιάρεμτσουκ - 52' Τοτ, 85' Τσίνγκερ)

Β.Ιρλανδία-Γεωργία 0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ



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Κόσοβο-Αυστρία 1-1



(70' Ασλάνι - 85' Λανγκ)

Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1



(39΄πεν. Πάροτ - 47΄ Πέρετζ)

4ος ΟΜΙΛΟΣ



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Ρουμανία-Σουηδία 0-1



(13' Γιόκερες)







Βοσνία-Πολωνία 1-0



(84' πέν. Μπάσιτς)

LEAGUE C



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1ος ΟΜΙΛΟΣ



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Αλβανία-Σαν Μαρίνο 6/10



Λευκορωσία-Φινλανδία 6/10

2ος ΟΜΙΛΟΣ



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Κύπρος-Λετονία 2-1



(71' Κωστή, 90'+4 Έντουαρντς - 57' Ντασκέβικς)

Μαυροβούνιο-Αρμενία 0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ



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Καζακστάν-Νησιά Φαρόε 6/10



Μολδαβία-Σλοβακία 6/10

4ος ΟΜΙΛΟΣ



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Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 6/10



Εσθονία-Ισλανδία 6/10





LEAGUE D



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1ος ΟΜΙΛΟΣ



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Μάλτα-Ανδόρα 1-0



(49' Τέουμα)

2ος ΟΜΙΛΟΣ



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Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0



(25' Καϊμπουλάεφ)