Στο "κόκκινο" το Κατάστημα Κράτησης Χανίων: Παρέμβαση των υπαλλήλων σε Εισαγγελέα και Υπουργείο

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εκπέμπει το Κατάστημα Κράτησης Χανίων, με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για «εξαιρετικά κρίσιμες συνθήκες» που απειλούν άμεσα την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία των φυλακών.



Με ένα βαρυσήμαντο έγγραφο το Σωματείο Υπαλλήλων Σωφρονιστικού Καταστήματος Χανίων παρεμβαίνει δυναμικά, απευθυνόμενο προς τον Εισαγγελέα Εφετών, την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής και τους βουλευτές του νομού.

Υπό τον τίτλο «Βασικές διεκδικήσεις για αξιοπρεπή εργασία», οι υπάλληλοι περιγράφουν ένα σκηνικό πλήρους αποδόμησης και ζητούν άμεσες, θεσμικές λύσεις πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη.

«Παλεύοντας» με τα τεράστια οργανικά κενά

Το πρωταρχικό και πιο φλέγον ζήτημα που αναδεικνύει η επιστολή είναι η δραματική υποστελέχωση. Οι υπάλληλοι ζητούν την άμεση προκήρυξη και πλήρωση θέσεων για όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες. Οι ελλείψεις αυτές, όπως καταγγέλλουν, εξουθενώνουν το υπάρχον προσωπικό, το οποίο αναγκάζεται να εργάζεται κάτω από καθεστώς συνεχούς πίεσης, υπερεργασίας και ανασφάλειας.

Σωφρονιστικοί... σε ρόλο νοσηλευτών

Πέρα από την έλλειψη προσωπικού φύλαξης, οι εργαζόμενοι φέρνουν στο φως μια άκρως επικίνδυνη πρακτική: την αναγκαστική εμπλοκή τους σε ιατρικές πράξεις. Λόγω της απουσίας μόνιμου και επαρκούς ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι καλούνται συχνά να διαχειριστούν τη χορήγηση φαρμάκων ή άλλες νοσηλευτικές ενέργειες προς τους κρατουμένους.



Το Σωματείο απαιτεί την άμεση αποδέσμευση των μελών του από αυτά τα καθήκοντα, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους τόσο για την υγεία των κρατουμένων όσο και για τη νομική έκθεση των ίδιων των υπαλλήλων.

Ζητείται άμεση κυβερνητική παρέμβαση

Η επιστολή αποτελεί ένα σαφές τελεσίγραφο προς την Πολιτεία. Οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι η αξιοπρέπεια στην εργασία και η ασφάλεια της τοπικής κοινωνίας δεν μπορούν να θυσιάζονται στον βωμό της γραφειοκρατίας. Πλέον, το μπαλάκι των ευθυνών πέφτει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο καλείται να απαντήσει με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προσλήψεων και μέτρων στήριξης για το σωφρονιστικό κατάστημα των Χανίων.

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