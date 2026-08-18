Πτήση Ηράκλειο – Αθήνα: Ένταση κατά την προσγείωση και αντιπαράθεση για το go-around

Στιγμές αναστάτωσης φέρεται να έζησαν επιβάτες σε πτήση από το Ηράκλειο προς την Αθήνα, όταν το αεροσκάφος, λίγο πριν την προσγείωση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», πραγματοποίησε απότομη άνοδο και επανακύκλωση (go-around).

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Ιάκωβος Μυλωνάς, που επέβαινε στην πτήση, κατήγγειλε το περιστατικό μέσω social media, υποστηρίζοντας ότι επικράτησε πανικός στην καμπίνα. Όπως ανέφερε, ο κυβερνήτης ενημέρωσε στη συνέχεια τους επιβάτες πως άλλο αεροσκάφος βρισκόταν στον διάδρομο προσγείωσης.

Από την πλευρά τους, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υποστηρίζουν ότι το go-around αποτελεί απολύτως προβλεπόμενη και συνηθισμένη διαδικασία ασφαλείας, τονίζοντας ότι δεν τεκμηριώνονται από το βίντεο οι αναφορές περί «παραλίγο τραγωδίας» ή σύγκρουσης. Παράλληλα, προανήγγειλαν νομικές ενέργειες, κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση και αδικαιολόγητη πρόκληση φόβου στους επιβάτες.

Πηγή φωτογραφίας - unsplash.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: