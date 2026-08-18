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ΚΡΗΤΗ

Πτήση Ηράκλειο – Αθήνα: Ένταση κατά την προσγείωση και αντιπαράθεση για το go-around

αεροπλάνο - unsplash
clock 09:27 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στιγμές αναστάτωσης φέρεται να έζησαν επιβάτες σε πτήση από το Ηράκλειο προς την Αθήνα, όταν το αεροσκάφος, λίγο πριν την προσγείωση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», πραγματοποίησε απότομη άνοδο και επανακύκλωση (go-around).

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Ιάκωβος Μυλωνάς, που επέβαινε στην πτήση, κατήγγειλε το περιστατικό μέσω social media, υποστηρίζοντας ότι επικράτησε πανικός στην καμπίνα. Όπως ανέφερε, ο κυβερνήτης ενημέρωσε στη συνέχεια τους επιβάτες πως άλλο αεροσκάφος βρισκόταν στον διάδρομο προσγείωσης.

Από την πλευρά τους, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υποστηρίζουν ότι το go-around αποτελεί απολύτως προβλεπόμενη και συνηθισμένη διαδικασία ασφαλείας, τονίζοντας ότι δεν τεκμηριώνονται από το βίντεο οι αναφορές περί «παραλίγο τραγωδίας» ή σύγκρουσης. Παράλληλα, προανήγγειλαν νομικές ενέργειες, κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση και αδικαιολόγητη πρόκληση φόβου στους επιβάτες.

Πηγή φωτογραφίας - unsplash.com

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