Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου

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Ανοδικά κινούνται την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ομαλή τροφοδοσία των διεθνών αγορών ενέργειας και αυξάνεται η αβεβαιότητα σχετικά με την παράταση της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή.

Η προοπτική νέας κλιμάκωσης στην περιοχή ενισχύει τους φόβους για πιθανές διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent αυξήθηκαν κατά 27 σεντς, ή 0,3%, στα 91,14 δολάρια το βαρέλι στις 00:03 GMT.

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, η τιμή του Brent είχε καταγράψει το υψηλότερο επίπεδό της από τα τέλη Ιουλίου, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 42 σεντς, φτάνοντας τα 85,04 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα στη συνεδρίαση, το WTI είχε καταγράψει άνοδο άνω του 1%, αγγίζοντας τα 85,37 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές τώρα:

τιμή πετρελαίου Brendt τώρα

τιμή αργού πετρελαίου WTI: (crude oil) τώρα

τιμή φυσικού αερίου τώρα

Χρηματιστήρια τώρα

Tιμή Διυλιστηρίου σήμερα (μέσος όρος χωρίς ΦΠΑ)

Τιμές καυσίμων σε όλη την Ελλάδα ανά περιοχή

Πηγές: Reuters, Al Jazeera

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