Παραγουάη: Σοκαριστικό δυστύχημα με φορτηγό χωρίς φρένα σε φανάρι – 3 νεκροί και 10 τραυματίες

Όλα συνέβησαν σε κεντρική λεωφόρο της πόλης Πεντρόζο στην Παραγουάη. Κάμερες ασφαλείας καταγράφουν μειωμένη κίνηση οχημάτων και όλα δείχνουν να κυλούν ήρεμα.

Οδηγοί περιμένουν να ανάψει το «πράσινο» φως στο φανάρι για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Όσο περιμένουν, αυτά τα ελάχιστα δευτερόλεπτα που τελικά σε κάποιους κόστισαν τη ζωή τους με τον πλέον δραματικό τρόπο, καταγράφεται στις εικόνες από την κάμερα ασφαλείας, η «τρελή» πορεία ενός μεγάλου οχήματος, ενός φορτηγού που κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

TRAGEDIA EN PEDROZO: CONFIRMAN TRES FALLECIDOS TRAS VIOLENTO ACCIDENTE







Un camión que transportaba ladrillos habría quedado sin frenos y protagonizó una colisión múltiple en Pedrozo, Ypacaraí.







El vehículo impactó contra cuatro automóviles y luego embistió una vivienda, donde… pic.twitter.com/wzg1O55LWu — Lucas Junes (@lucasivanjunes) August 16, 2026

Το φορτηγό που όπως μεταδίδουν τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ήταν φορτωμένο με τούβλα, πέφτει με ταχύτητα στα σταματημένα οχήματα και σκορπά τον θάνατο.

Οι μέχρι τώρα τώρα αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς και δέκα τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

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