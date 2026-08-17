Η Ντέμι Μουρ ανέβασε φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης της

Η Ταλούλα Γουίλις ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον μουσικό Τζάστιν Άσι σε μια ιδιωτική τελετή στο Σαν Βάλεΐ του Αϊντάχο, το Σάββατο 8 Αυγούστου, μετά από τρία χρόνια σχέσης.

Η μητέρα της, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση καθώς πόσταρε τις αγκαλιές που αντάλλαξαν πριν την παραδώσει στον γαμπρό.

«Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που μοιάζουν σχεδόν υπερβολικά όμορφες για να είναι αληθινές – και το να βλέπω την Ταλούλα μου να γίνεται νύφη, περιτριγυρισμένη από τόση αγάπη, ήταν μία από αυτές. Η καρδιά μου είναι γεμάτη αναμνήσεις και ευγνωμοσύνη, καθώς σε βλέπω να ανοίγεις ένα τόσο όμορφο νέο κεφάλαιο στη ζωή σου. Ταλούλα, βλέποντάς σε τόσο λαμπερή και τόσο βαθιά αγαπημένη, ένιωσα ένα συναίσθημα που θα κουβαλώ για πάντα στην καρδιά μου. Εύχομαι η κοινή σας ζωή να είναι γεμάτη περιπέτειες, γέλιο και μια αγάπη που θα γίνεται όλο και πιο δυνατή και πιο πολύτιμη με το πέρασμα του χρόνου. Σε αγαπώ τόσο πολύ, που η καρδιά μου ξεχειλίζει!», έγραψε η ηθοποιός.

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