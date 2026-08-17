Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκαν σε αστυνομικούς που κλήθηκαν για διατάραξη ησυχίας

Πέντε άτομα συνελήφθησαν στον Φοίνικα Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελία για φασαρία, ενώ όταν κατέφθασαν αστυνομικοί τους εξύβρισαν και άσκησαν σωματική βία με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός.

Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα όταν αστυνομικοί μετέβησαν στην περιοχή του Φοίνικα, για περίπτωση διατάραξης κοινής ησυχίας και για επεισόδιο που έλαβε χώρα σε προγενέστερο χρόνο όπου εντοπίσθηκαν τα πέντε άτομα.

Στη θέα των αστυνομικών, τους εξύβρισαν και τους απείλησαν, δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις τους, κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος τους ασκώντας σωματική βία και επιχείρησαν να διαφύγουν, αλλά τελικά ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Κατά την ακινητοποίησή τους, 40χρονος εκ των συλληφθέντων, συνέδραμε με τις ενέργειές του έτερο άτομο να διαφύγει από το σημείο αποφεύγοντας τη σύλληψη. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίσθηκε ένας αστυνομικός και προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημίες σε υπηρεσιακό όχημα.

Σημειώνεται ότι οι δράστες, λίγο νωρίτερα, άσκησαν σωματική βία σε 60χρονο αλλοδαπό, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για τη διατάραξη που προκαλούσαν. Στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 κυνηγετικά φυσίγγια, ένα ηχείο, ένας ενισχυτής και ένας μείκτης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

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