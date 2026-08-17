Τιμή και συγκίνηση για τους 27 Μάρτυρες του Σοκαρά

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, παρουσία εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων, οικογενειών των θυμάτων και κατοίκων, πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους 27 Μάρτυρες του Σοκαρά, οι οποίοι εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στη θέση Σπηλιάρα, στις 17 Αυγούστου 1944.

Στις εκδηλώσεις παρέστη εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας και ιστορικός Γιώργος Καλογεράκης, ο οποίος εκφώνησε τον επιμνημόσυνο λόγο. Η φετινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μετά την επίσημη αναγνώριση του Σοκαρά από την Πολιτεία ως «Μαρτυρικού Χωριού», εξέλιξη που αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στη μακρόχρονη προσπάθεια ανάδειξης και διατήρησης της ιστορικής μνήμης του τόπου.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί με την τέλεση του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίων Δέκα. Ακολούθησε η κάθοδος στον χώρο του Οστεοφυλακίου, όπου τελέστηκε το μνημόσυνο των 27 εκτελεσθέντων και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, στον χώρο των εκτελέσεων στη Σπηλιάρα. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή του προσκλητηρίου των 27 Μαρτύρων, ενώ ακολούθησαν κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των εκτελεσθέντων, απόδοση τιμών και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

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Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος είχε συμβάλει καθοριστικά, τόσο από τη θέση του Βουλευτή όσο και ως μέλος της ΚΕΔΕ, στην προσπάθεια για την επίσημη αναγνώριση του Σοκαρά ως Μαρτυρικού Χωριού, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι 27 Μάρτυρες του Σοκαρά παραμένουν ένα σύμβολο θυσίας και αντίστασης και η μνήμη τους μας υπενθυμίζει το χρέος όλων απέναντι στην ιστορία και στους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία Η επίσημη αναγνώριση του Σοκαρά ως Μαρτυρικού Χωριού αποτελεί μια σημαντική ηθική δικαίωση, όμως η ευθύνη όλων μας συνεχίζεται. Οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορική αλήθεια, να τιμούμε τη θυσία των ανθρώπων αυτών και να μεταφέρουμε το μήνυμα της στις νεότερες γενιές».

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Από την πλευρά του, ο Δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιστορικός, συγγραφέας και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας Γιώργος Καλογεράκης, αναφέρθηκε αναλυτικά στα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με τη θυσία των 27 κατοίκων του Σοκαρά κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής καθώς και στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της απόδοσης του οφειλόμενου χρέους στους 27 Μάρτυρες του Σοκαρά, ως παράδειγμα θάρρους, ενότητας και αξιοπρέπειας, τονίζοντας ότι η διατήρηση της ιστορικής αλήθειας και η μεταφορά της στις νεότερες γενιές αποτελούν διαχρονική ευθύνη της κοινωνίας.

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