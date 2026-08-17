Η ελληνική κολύμβηση επέστρεψε από το Παρίσι με μετάλλια, χαμόγελα και υπερηφάνεια -Δηλώσεις Βασιλάκη

Με τα μετάλλια στο στήθος, τα πλατιά χαμόγελα στα πρόσωπα και την υπερηφάνεια της επιτυχημένης ομάδας να ξεχειλίζει, η ελληνική αποστολή που συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι επέστρεψε στην Ελλάδα.

Η ελληνική ομάδα απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η ελληνική κολύμβηση βρίσκεται ψηλά στην ευρωπαϊκή σκηνή, χαρίζοντας σημαντικές διακρίσεις και μοναδικές στιγμές συγκίνησης.

Ξεχωριστή θέση στις επιτυχίες κατέλαβαν οι δύο Απόστολοι. Ο Απόστολος Χρήστου που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ανεβαίνοντας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και ο Απόστολος Σίσκος που πρόσθεσε στην ελληνική συγκομιδή ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο.

Στο αεροδρόμιο, η υποδοχή ήταν αντάξια της μεγάλης προσπάθειας και των επιτυχιών των αθλητών μας.

Ο Πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Κυριάκος Γιαννόπουλος, περίμενε την ελληνική αποστολή στον χώρο παραλαβής των αποσκευών και υποδέχθηκε προσωπικά έναν προς έναν όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες. Με μια μεγάλη αγκαλιά, θερμά συγχαρητήρια και μια ανθοδέσμη, συνεχάρη κάθε μέλος της ομάδας για την προσπάθεια, την παρουσία και τις διακρίσεις του.

Λίγο αργότερα, έξω από τον χώρο των αφίξεων υποδέχθηκαν τα παιδιά της ελληνικής κολύμβησης ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, συγγενείς και φίλοι των αθλητών, καθώς και εκπρόσωποι του Τύπου.

Η εικόνα, όμως, που συγκίνησε περισσότερο ήταν εκείνη της αυθόρμητης υποδοχής από τον απλό κόσμο. Άνθρωποι που έτυχε να βρίσκονται στο αεροδρόμιο αναγνώρισαν τους Έλληνες πρωταθλητές, ενθουσιάστηκαν με τις επιτυχίες τους κι άρχισαν να τους χειροκροτούν, μετατρέποντας την άφιξη της αποστολής σε μια μικρή, αυθόρμητη γιορτή για την ελληνική κολύμβηση.

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Τις εντυπώσεις έκλεψαν ο Απόστολος Χρήστου και ο Απόστολος Σίσκος. Με τα μετάλλια να λάμπουν στο στήθος τους, έγιναν το επίκεντρο των φωτογραφικών φακών και των συγχαρητηρίων, απολαμβάνοντας μαζί με τους συναθλητές τους τη χαρά μιας ακόμη μεγάλης επιτυχίας.

Η επιστροφή από το Παρίσι ήταν μια μικρή επιβράβευση μιας μεγάλης προσπάθειας, η αναγνώριση της δουλειάς αθλητών, των προπονητών και όλων όσοι βρίσκονται καθημερινά δίπλα στην ελληνική κολύμβηση.

Με το βλέμμα πλέον στις νέες μεγάλες προκλήσεις οι αθλητές συνεχίζουν με στόχο τις επόμενες επιτυχίες τους.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες της ελληνικής αποστολής για την εξαιρετική παρουσία τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού!

Οι δηλώσεις από την Άρτεμις Βασιλάκη(Tρίτωνας)