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Eurovision 2027: Τέλος στην τηλεφωνική ψηφοφορία

eurovision
clock 21:00 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ριζικές τροποποιήσεις στους κανονισμούς που διέπουν τη Eurovision προωθεί η διοργάνωση, θέτοντας στο στόχαστρο τις συντονισμένες προσπάθειες αλλοίωσης του τελικού αποτελέσματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η EBU απέστειλε έγγραφο προς τα μέλη της, εισηγούμενη την οριστική κατάργηση των κλήσεων και των γραπτών μηνυμάτων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η διαδικασία θα μεταφερθεί αποκλειστικά στο διαδίκτυο, όπου κάθε τηλεθεατής θα υποχρεούται να επιλέξει τρεις διαφορετικές υποψηφιότητες, χωρίς τη δυνατότητα επαναλαμβανόμενης στήριξης στον ίδιο καλλιτέχνη.

Η παρέμβαση του Ισραήλ και η αυστηρή προειδοποίηση

Η κινητικότητα αυτή ακολουθεί τα γεγονότα του 2025, όταν η εκπρόσωπος του Ισραήλ, Γιουβάλ Ραφαέλ, με το τραγούδι NewDayWillRise, κατέγραψε τεράστια απόκλιση ανάμεσα στις επιτροπές (15η θέση) και το κοινό (297 βαθμοί). Τότε, κυβερνητικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχαν απευθύνει κάλεσμα για εξάντληση του ορίου των 20 ψήφων ανά χρήστη.

Αν και το όριο μειώθηκε στις 10 ψηφοφορίες, φέτος απαιτήθηκε εκ νέου σύσταση προς το δίκτυο Kan, όταν η εκπρόσωπος της χώρας δημοσίευσε βίντεο με οδηγίες προς τους θαυμαστές να «ψηφίσουν 10 φορές για το Ισραήλ». Η διοργάνωση έκρινε ότι οι εν λόγω αναρτήσεις δεν ήταν σύμφωνες με «το πνεύμα του διαγωνισμού» και απαίτησε την απόσυρσή τους.

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