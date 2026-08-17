ΔΕΥ.17 Αυγ 2026 21:39
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνάντηση Δήμου Ηρακλείου και Ερασιτέχνη ΟΦΗ: Στενή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΟΦΗ
clock 19:38 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Με τον Πρόεδρο του Ερασιτέχνη ΟΦΗ Γιάννη Δανδάλη, τον Αντιπρόεδρο Γιάννη Αρώνη και τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αποστολάκη συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, το μεσημέρι της Δευτέρας 17/8 στη Λότζια.

Στη συνάντηση, η οποία γίνεται στη συνέχεια της στενής συνεργασίας Δήμου Ηρακλείου – Ερασιτέχνη ΟΦΗ που κορυφώθηκε κατά τον εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυση του Ομίλου, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού στο Ηράκλειο.

Όπως επισημάνθηκε και από τις δυο πλευρές, παραμένει η διάθεση για ακόμα εντονότερη συνεργασία με κοινό στόχο την ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισμού, τη βελτίωση των συνθηκών άθλησης για όλους και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, καθώς και την περαιτέρω ανάδειξη του Ηρακλείου ως πόλης του αθλητισμού. Στο πλαίσιο αυτό, Δήμος Ηρακλείου και Ερασιτέχνης ΟΦΗ συνεχίζουν τη στενή συνεργασία με πρωτοβουλίες και δράσεις προς όφελος της αθλητικής κοινότητας της πόλης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αλέξης Καλοκαιρινός Ερασιτέχνης ΟΦΗ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis