Κρήτη - μεταναστευτικό: Εκρηκτική αύξηση των ροών φέτος τον Σεπτέμβριο

Αυξάνονται με ιδιαίτερα έντονο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτης, με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου να αποτυπώνουν τη μεγάλη πίεση που δέχεται το νησί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργο Σφακιανάκη, τον Σεπτέμβριο του 2026 καταγράφηκαν 78 περιστατικά και 3.560 μετανάστες, όταν τον ίδιο μήνα του 2025 είχαν καταγραφεί 38 περιστατικά με 1.891 ανθρώπους. Δηλαδή, μέσα σε έναν χρόνο τα περιστατικά υπερδιπλασιάστηκαν, καταγράφοντας αύξηση κατά 40, ενώ οι μεταναστευτικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 1.669 άτομα.

Η σύγκριση γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική αν πάμε έναν χρόνο πίσω. Τον Σεπτέμβριο του 2024 είχαν καταγραφεί μόλις 9 περιστατικά με 324 μετανάστες. Η εικόνα, επομένως, μέσα σε δύο χρόνια έχει αλλάξει δραματικά, με τις επιχειρήσεις του Λιμενικού στα νότια της Κρήτης να έχουν γίνει πλέον σχεδόν καθημερινή υπόθεση.

Image

Και ο Οκτώβριος ξεκίνησε με τον ίδιο ρυθμό. Μόνο χθες, Σάββατο, καταγράφηκαν τέσσερα διαφορετικά περιστατικά στα νότια παράλια του Ηρακλείου, με συνολικά 174 ανθρώπους. Το πρωί, 45 άνδρες εντοπίστηκαν στην περιοχή ανάμεσα στις παραλίες Τράχουλα και Σαλαμιά, στον Λέντα, και μεταφέρθηκαν συνοδεία Λιμενικού και Αστυνομίας στο Ηράκλειο.

Την ίδια ώρα, νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, σκάφος της Frontex περισυνέλεξε 45 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 33 άνδρες, μία γυναίκα και 11 ανήλικοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

Image

(Ο Γιώργος Σφακιανάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης)

Σε τρίτο περιστατικό, 39 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο περίπου 59 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων και περισυνελέγησαν από πλωτό του Λιμενικού. Αργά το βράδυ καταγράφηκε και τέταρτη άφιξη, με 45 ακόμη ανθρώπους να φτάνουν στους Καλούς Λιμένες λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σήμερα αναμένεται η μεταφορά τους στο λιμάνι Ηρακλείου, όπου θα φιλοξενηθούν προσωρινά.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Σφακιανάκη, οι αφίξεις του 2025 στα νότια παράλια της Κρήτης έφτασαν συνολικά περίπου τις 21.000. Ο φετινός αριθμός βρίσκεται ήδη πολύ κοντά σε αυτό το επίπεδο, ενώ απομένουν σχεδόν τρεις μήνες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η εκτίμηση είναι ότι το 2026 θα ξεπεράσει τον περσινό αριθμό, γεγονός που εντείνει την πίεση στις λιμενικές και κρατικές υπηρεσίες αλλά και στην ανάγκη εξεύρεσης χώρων προσωρινής φιλοξενίας.

Image

Στο μεταξύ έληξε η προθεσμία που είχε δώσει τις προηγούμενες ημέρες ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στην αντιπροσωπεία από το Ηράκλειο που είχε συναντηθεί μαζί του στην Αθήνα, προκειμένου να καταθέσει εναλλακτική πρόταση για χώρο όπου θα μπορούσε να δημιουργηθεί προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών, αντί της έκτασης στους Αθανάτους.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, μέσα σε λίγες ώρες - Νεκρός νεαρός άνδρας

Γούβες: Η στιγμή που αυτοκίνητα παρασύρονται από χείμαρρο (βίντεο)

Κρήτη: Μέσα σε 42 ώρες έριξε τη βροχή ενός ολόκληρου έτους! - Δείτε την περιοχή