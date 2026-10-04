Ελλάδα – Γερμανία: Μεγάλη μάχη απόψε στην Τούμπα

Μεγάλη αναμέτρηση απόψε (4/10 - 21:45, ALPHA και Novasports Start)στην Τούμπα, όπου η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Γερμανία για την 4η αγωνιστική του Nations League.

Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου με 7 βαθμούς, μετά το 2-2 με την Ολλανδία, ενώ η Γερμανία έχει 4 βαθμούς, προερχόμενη από τη νίκη με 2-0 επί της Σερβίας.



Η Ελλάδα είχε επικρατήσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία και τώρα καλείται να αντιμετωπίσει ξανά την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, αυτή τη φορά μπροστά στο κοινό της. Η γερμανική ομάδα έρχεται στη Θεσσαλονίκη με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί της Σερβίας.

Για την Ελλάδα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να διαχειριστεί την κόπωση από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Παράλληλα, ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλη στο ματς με την Ολλανδία τον έθεσε εκτός μάχης, με τον Δημήτρη Πέλκα να καλείται στην αποστολή ως αντικαταστάτης του.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει υπογραμμίσει ότι η Γερμανία είναι διαφορετική ομάδα σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση και ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί να διατηρήσει την ισορροπία της σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η Τούμπα αναμένεται να δώσει για ακόμη μία φορά δυναμικό «παρών», σε ένα παιχνίδι που βρίσκει την Εθνική στην κορυφή και απέναντι σε έναν από τους πιο δυνατούς αντιπάλους του ομίλου.

Κατά τα άλλα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν αναμένεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές. Στην επίθεση είναι πιθανό να ξεκινήσουν ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Βαγγέλης Παυλίδης, οι οποίοι έχουν πετύχει συνολικά 17 γκολ με την Εθνική.

Στη Γερμανία, ο Κλοπ έχει προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ για τα δύο τελευταία παιχνίδια της συγκεκριμένης διεθνούς περιόδου, θέλοντας να αξιολογήσει περισσότερες επιλογές.

Οι Κάι Χάβερτς και Τζαμάλ Μουσιάλα είναι μεταξύ των σημαντικών απουσιών λόγω τραυματισμών. Παρ’ όλα αυτά, η Γερμανία διαθέτει αρκετές λύσεις υψηλού επιπέδου, με τους Σερζ Γκνάμπρι και Φλόριαν Βιρτς να θεωρούνται υποψήφιοι για το βασικό σχήμα.

Ο Νικ Βολτεμάντε μπορεί επίσης να διατηρήσει τη θέση του στην επίθεση, ενώ ο Σαΐντ Ελ Μαλά ενδέχεται να καταγράψει μόλις τη δεύτερη συμμετοχή του με την εθνική ομάδα.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Καρέτσας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Τετέι, Παυλίδης, Ιωαννίδης.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γιούργκεν Κλοπ): Ούρμπιγκ, Τρόι, Τα, Άντον, Ράουμ, Γκνάμπρι, Πάβλοβιτς, Μπίσοφ, Ελ Μαλά, Βολτεμάντε, Βιρτς.

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