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ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τουλάχιστον 11 τραυματίες από την κατάρρευση οροφής σε μπαρ (βίντεο)

Ισπανία
clock 08:11 | 04/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο μετά την κατάρρευση τμήματος της οροφής σε μπαρ στην πόλη Σαν Βινσέντε ντε λα Σονσιέρα, στην περιφέρεια Λα Ριόχα, στη βόρεια Ισπανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, περίπου στις 05:25 τοπική ώρα, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, υποχώρησε αρχικά το δάπεδο του μπαρ και στη συνέχεια κατέρρευσε τμήμα της οροφής και ένας τοίχος που το χωρίζει από γειτονική κατοικία.

Κατά τη στιγμή της κατάρρευσης, στο εσωτερικό του καταστήματος βρίσκονταν περίπου 25 έως 30 άνθρωποι, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον απεγκλωβισμό τους.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 9 υγειονομικοί, ένας γιατρός, 4 ασθενοφόρα και 2 οχήματα του Ερυθρού Σταυρού. Στο σημείο έσπευσαν επίσης 10 πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα, ένα τετρακίνητο όχημα και τρία βαν.

Τεχνικός της Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε και την υπηρεσία κυνικών μονάδων. Ένας σκύλος ερεύνησε τα συντρίμμια και επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε άλλο άτομο εγκλωβισμένο κάτω από τα ερείπια.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν στην αντιστήριξη του κτιρίου, ενώ αρχιτέκτονες και μηχανικοί πραγματοποίησαν αυτοψία προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση του μπαρ και της παρακείμενης κατοικίας, όπου επίσης κατέρρευσε ένας τοίχος.

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