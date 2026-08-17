ΟΦΗ: Ο Μιχάλης Μπούσης πήγε τα κύπελλα στο χωριό του, στην Αργολίδα (φωτο)

Το Κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup που κατέκτησε φέτος ο ΟΦΗ, βρέθηκαν για λίγες ώρες στην Προσύμνη, στο μικρό χωριό της Αργολίδας, την ιδιαίτερη πατρίδα του διοικητικού ηγέτη του ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση

Τα τρόπαια που είχαν σηκωθεί στον αέρα μέσα σε ένα κατάμεστο γήπεδο και είχαν γίνει αντικείμενο πανηγυρισμών στην Κρήτη, βρέθηκαν πλέον στην Προσύμνη, σε μια ήσυχη καλοκαιρινή βραδιά, δίπλα στους ανθρώπους του τόπου που συνδέεται με την οικογένεια Μπούση.

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Για τους περίπου 500 κατοίκους της Προσύμνης ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Τα κύπελλα έγιναν πόλος έλξης, οι φωτογραφίες διαδέχονταν η μία την άλλη και η ποδοσφαιρική επιτυχία του ΟΦΗ απέκτησε για λίγο... αργολίτικο φόντο.

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Και κάπως έτσι, για μία βραδιά, η απόσταση ανάμεσα στην Κρήτη και την Αργολίδα έμοιαζε να μικραίνει.

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Ο Μιχάλης Μπούσης πήρε μαζί του στην Προσύμνη όχι μόνο τα τρόπαια μιας σπουδαίας χρονιάς, αλλά και ένα κομμάτι από την ιστορία του ΟΦΗ. Μια ιστορία που πλέον συνδέεται με έναν ακόμη τόπο: το χωριό της Αργολίδας από όπου ξεκίνησε η οικογενειακή διαδρομή που έφτασε μέχρι το Ηράκλειο και την κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

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Πηγή: argolidaplanet.com'

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