Γιατρός στο Κολωνάκι: Μαρτυρίες για διαγνώσεις «προηγούμενη ζωή» -Τι έλεγε για την ειδικότητά της

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Διαγνώσεις ακόμα και για την «προηγούμενη ζωή» έκανε η 56χρονη γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συνεχίζουν να συγκλονίζουν οι μαρτυρίες συμπολιτών μας που είχαν επισκεφτεί το ιατρείο στον οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, εκεί όπου στις 9 Σεπτεβρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή.

Γυναίκα που είχε επισκεφτεί το μοιραία ιατρείο στο Κολωνάκι, μίλησε Mega και περιέγραψε τις μη ιατρικές πρακτικές που χρησιμοποιούσε η γιατρός με προγράμματα που ανίχνευαν ακόμα και την... προηγούμενη ζωή.

«Πήρε την πρωτοβουλία να μας πει μέσω ενός προγράμματος που είχε στον υπολογιστή της τι ήμασταν στην προηγούμενη ζωή και απευθυνόμενη σε μένα μίλησε για έναν άνδρα στη Λατινική Αμερική με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο, ο οποίος έπαιρνε χρήματα από τους πλούσιους και τα έδινε στους φτωχούς» είπε αρχικά η γυναίκα που διατήρησε την ανωνυμία της.

«Έβλεπε στον υπολογιστή τον εσωτερικό σου κόσμο. Έβλεπε μία σκιά που αυτή η σκιά ήταν η αύρα σου και στην δική μου περίπτωση ήταν μαύρη αυτή η σκιά» πρόσθεσε.

Τι είχε πει στην πελάτισσά της η 56χρονη γιατρός για την ειδικότητα της γυναικολόγου

Μάλιστα στην καταγγελία της η γυναίκα αναφέρει πως η 56χρονη γιατρός είχε αναφερθεί και στην ειδικότητά της.

«Μας είχε πει ότι ήταν γυναικολόγος, ότι είχε κάνει κανονικά την ειδικότητά της και πως την είχε δώσει στον ιατρικό σύλλογο και την απέσυρε γιατί ήθελε να ασχοληθεί με την ολιστική ιατρική και δεν μπορούσαν να συνυπάρχουν αυτές οι ειδικότητες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι κρύσταλλοι και οι ενεργειακές πέτρες

Όπως αναφέρει η γυναίκα στο Mega, η κατηγορούμενη γιατρός έστελνε τους πελάτες σε μαγαζί με ενεργειακές πέτρες και κρυστάλλους.

«Συνεργαζόταν με ένα μαγαζί δίπλα. Πήγαινε εκεί τους πελάτες της, είχε ενεργειακές πέτρες και κρυστάλλους, τα οποία τα έπαιρνες τα κρατούσες σπίτι σου και σου έφτιαχναν το ευ ζην, την ψυχολογία».

Μαρτυρία για τον υπνωτιστή -«Μου είπε έχω έναν φίλο...»

Σε άλλη μαρτυρία πελάτισσας αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο η γιατρός έστελνε πελάτες στον υπνωτιστή.

«Μου μίλησε για υπνωτισμό. Μου είπε έχω έναν φίλο που κάνει υπνωτισμό αν θέλεις να κάνεις. Της είπα δεν θέλω και μου είπε χαρακτηριστικά '' να σου πω και γω θέλω να δοκιμάσω αλλά φοβάμαι''».

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